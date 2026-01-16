日本デビュー1年目で10.7億円の売上！TWS、オリコン年間新人ランキング2位の快挙 | RBB TODAY

ボーイズグループTWSが、日本オリコン年間新人ランキングで上位にランクインした。

1月16日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、TWSは最近発表された「オリコン年間ランキング2025」のアーティスト別セールス部門「新人ランキング」で2位を記録した。これは海外アーティストの中で最高順位となる。

「新人ランキング」は、シングル・アルバム・ストリーミング・ミュージックDVDなどの売上金額を合算し、順位を決定する。オリコン側は、TWSが集計期間（2024年12月9日～2025年12月7日）に約10億7000万円の売上を記録したと説明した。

TWSは昨年7月、日本デビューシングル『はじめまして』をリリースし、日本市場に成功裏に定着した。デビューシングルは発売初週に、オリコンおよびBillboard JAPANの複数の週間チャートで1位を総なめにした。さらに同シングルは累計出荷量25万枚を突破し、日本レコード協会からゴールドディスク「プラチナ」認定を受けた。

日本デビュー直後に行われた初ツアー「2025 TWS TOUR ‘24/7:WITH:US’ IN JAPAN」は、6都市で全13公演を開催し、約5万人の観客を動員した。多くの都市でチケットが完売となり、見切れ席（視野制限席）まで追加販売されるなど、熱い予約競争が繰り広げられた。

TWSは日本を代表するフェスにも出演し、観客を熱狂させた。大型音楽フェスティバル「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」「COUNTDOWN JAPAN 25/26」、さらにフジテレビ系の年末特番『2025 FNS歌謡祭』に相次いで出演し、迫力あるパフォーマンスを披露した。

なお、日本での活躍を追い風に、TWSの勢いはグローバルにも広がっている。1月15日、YouTube Musicによると、TWSの月間視聴者数は1億人を突破した。これはK-POPボーイズグループの中でも最上位圏にあたる数値だ。YouTube Musicの月間視聴者数は、直近28日間にTWSのコンテンツを視聴、または音楽を聴いた世界中のユーザー数を指す。

