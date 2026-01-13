「16歳には見えない！」高校サッカー決勝戦を現地観戦したハーフ美女が話題に！ | RBB TODAY

4人組ガールズボーカルグループ・美麗-Bi-ray-のメンバーEmiが12日、自身のInstagramを更新。第104回全国高校サッカー選手権大会の決勝（神村学園―鹿島学園）を現地で観戦したことを報告した。
Emiは京都府出身の16歳。美麗-Bi-ray-のメンバーとして活動し、4オクターブの音域を生かした歌唱力と、日本とロシアのハーフならではのビジュアルで注目を集めている。
投稿では、純白のアウターに身を包んだEmiが、国立競技場のフィールドを背景にした写真を複数枚公開。「快晴の国立競技場で行われた決勝戦、最後まで緊張感のある、迫力のある試合に心を打たれました！神村学園の皆様、本当におめでとうございます！」と、感動をつづった。
コメント欄には「エミちゃんばり可愛い、、」「美人過ぎる」などの声が相次いでいる。
