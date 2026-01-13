 「16歳には見えない！」高校サッカー決勝戦を現地観戦したハーフ美女が話題に！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

「16歳には見えない！」高校サッカー決勝戦を現地観戦したハーフ美女が話題に！

エンタメ ブログ
注目記事
美麗-Bi-ray-・Emi（Emi公式インスタグラムより。）※所属事務所に掲載許可をもらってます
  • 美麗-Bi-ray-・Emi（Emi公式インスタグラムより。）※所属事務所に掲載許可をもらってます
  • 美麗-Bi-ray-・Emi（Emi公式インスタグラムより。）※所属事務所に掲載許可をもらってます
  • 美麗-Bi-ray-・Emi（Emi公式インスタグラムより。）※所属事務所に掲載許可をもらってます
  • 美麗-Bi-ray-・Emi（Emi公式インスタグラムより。）※所属事務所に掲載許可をもらってます
  • 美麗-Bi-ray-・Emi（Emi公式インスタグラムより。）※所属事務所に掲載許可をもらってます

　4人組ガールズボーカルグループ・美麗-Bi-ray-のメンバーEmiが12日、自身のInstagramを更新。第104回全国高校サッカー選手権大会の決勝（神村学園―鹿島学園）を現地で観戦したことを報告した。

画像は美麗-Bi-ray-Emiの公式インスタグラムより

　Emiは京都府出身の16歳。美麗-Bi-ray-のメンバーとして活動し、4オクターブの音域を生かした歌唱力と、日本とロシアのハーフならではのビジュアルで注目を集めている。

画像は美麗-Bi-ray-Emiの公式インスタグラムより
画像は美麗-Bi-ray-Emiの公式インスタグラムより
画像は美麗-Bi-ray-Emiの公式インスタグラムより

　投稿では、純白のアウターに身を包んだEmiが、国立競技場のフィールドを背景にした写真を複数枚公開。「快晴の国立競技場で行われた決勝戦、最後まで緊張感のある、迫力のある試合に心を打たれました！神村学園の皆様、本当におめでとうございます！」と、感動をつづった。

　コメント欄には「エミちゃんばり可愛い、、」「美人過ぎる」などの声が相次いでいる。


YOSHIKIプロデュースの「美麗-Bi-ray-」、デビュー曲「Butterfly」MVが公開 | RBB TODAY
画像
YOSHIKIプロデュースの美麗-Bi-ray-がデビューし、「Butterfly」MVが米Rolling Stoneで公開。ハリウッド映画主題歌起用も快挙。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/21/232043.html続きを読む »

YOSHIKIプロデュースの「美麗-Bi-ray-」、パフォーマンス映像が500万回再生突破！ | RBB TODAY
画像
YOSHIKIプロデュースの女性ボーカリストグループ「美麗-Bi-ray-」。このほど『THE MUSIC DAY』（日本テレビ系／以下同）で初披露したパフォーマンス映像が、YouTubeの再生回数500万回を突破した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/09/17/223127.html続きを読む »

Butterfly
￥250
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
El Corazon
￥200
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top