麻薬騒動でグループ脱退のiKON出身B.I、社会服務要員として入隊へ「成熟した姿で戻る」 | RBB TODAY

ボーイズグループiKON出身の歌手、B.I（本名キム・ハンビン）が兵役の義務を履行する。

所属事務所の131レーベルは3月10日、公式SNSを通じて「B.Iは大韓民国国民としての義務を果たすため、3月16日より社会服務要員として代替服務を開始する予定だ」と発表した。

事務所側は「入所当日の公式行事は行わない。安全確保と現場の混雑回避のため、勤務先への訪問は控えていただくよう丁重にお願い申し上げる」と伝えている。

続けて「B.Iは健康に兵役を終えた後、より成長した姿でファンの皆様に再会できるよう努める。再び元気な姿で会える日まで、彼の音楽に変わらぬ愛と関心をお願いしたい」と付け加えた。

B.Iは、2013年にMnetのサバイバル番組『WIN：Who is Next?』、2014年には『MIX & MATCH』に出演して注目を集めた。

その後、2015年にiKONのメンバーとしてデビューしたが、2019年に2016年の大麻吸引疑惑が発覚し、チームを脱退。2021年9月に懲役3年、執行猶予4年を言い渡された。現在はソロ歌手として活動を続けている。

