ハワイアンズ・新成人フラガール5人、晴れ着姿でフラ披露！成人式でのパフォーマンスを動画で公開 | RBB TODAY

1月10日、スパリゾートハワイアンズ（福島県いわき市）の公式Xが更新。成人を迎えたハワイアンズダンシングチーム60期生のメンバー5名（MOMOKAさん、MIMIさん、NOZOMIさん、YUMENOさん、RINKAさん）の晴れ着姿が公開された。

ハワイアンズダンシングチーム60期生（写真はハワイアンズの公式Xより）※運営会社より掲載許諾をいただいています

ハワイアンズでは10日、フラガールの成人式を開催した。同アカウントでは「本日ハワイアンズではひと足お先にフラガールの成人式を開催しました 晴れ着姿でビーチステージに上がり、フラと書き初めを披露しました！」と紹介するとともに、新成人を迎えた5名のフラガールの晴れ着姿を公開した。添付された写真には、色鮮やかな振袖をまとってビーチステージで踊る姿のほか、書き初めを手に並ぶショットも。投稿では「20歳のフラガール5名です。これからも応援よろしくお願いします」と呼びかけている。

1月12日（成人の日）には「ハワイアンズでは二十歳のフラガールが晴れ着でフラを披露しました」とつづり、5人が振袖姿で優雅に舞う動画を投稿。さらにステージ外での様子についても「ホテルの中にある『パレットクイーンズ』さんでセルフフォトも撮影しました！華やかで可愛い～ 普段のショーとは違った雰囲気のフラガールが見れました#成人の日」と報告。こちらでは、「20」の数字バルーンを持ったカットや、フラワーレイでハートを作ったポーズ、寄り添う集合写真などが披露され、節目の記念となる一幕が収められている。

投稿には、「和服でフラも素敵ですね～」「品が良くて素敵です」「ゆったりした音楽だから着物で踊るのも似合いますね」「いやー華やかですねー ご成人おめでとうございます」など、称賛の声が寄せられている。