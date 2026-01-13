 ハワイアンズ・新成人フラガール5人、晴れ着姿でフラ披露！成人式でのパフォーマンスを動画で公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

ハワイアンズ・新成人フラガール5人、晴れ着姿でフラ披露！成人式でのパフォーマンスを動画で公開

エンタメ ブログ
注目記事
ハワイアンズダンシングチーム60期生（写真はハワイアンズの公式Xより）※運営会社より掲載許諾をいただいています
  • ハワイアンズダンシングチーム60期生（写真はハワイアンズの公式Xより）※運営会社より掲載許諾をいただいています
  • ハワイアンズダンシングチーム60期生（写真はハワイアンズの公式Xより）※運営会社より掲載許諾をいただいています
  • ハワイアンズダンシングチーム60期生（写真はハワイアンズの公式Xより）※運営会社より掲載許諾をいただいています
  • ハワイアンズダンシングチーム60期生（写真はハワイアンズの公式Xより）※運営会社より掲載許諾をいただいています
  • ハワイアンズダンシングチーム60期生（写真はハワイアンズの公式Xより）※運営会社より掲載許諾をいただいています
  • ハワイアンズダンシングチーム60期生（写真はハワイアンズの公式Xより）※運営会社より掲載許諾をいただいています

　1月10日、スパリゾートハワイアンズ（福島県いわき市）の公式Xが更新。成人を迎えたハワイアンズダンシングチーム60期生のメンバー5名（MOMOKAさん、MIMIさん、NOZOMIさん、YUMENOさん、RINKAさん）の晴れ着姿が公開された。

ハワイアンズダンシングチーム60期生（写真はハワイアンズの公式Xより）※運営会社より掲載許諾をいただいています

　ハワイアンズでは10日、フラガールの成人式を開催した。同アカウントでは「本日ハワイアンズではひと足お先にフラガールの成人式を開催しました　晴れ着姿でビーチステージに上がり、フラと書き初めを披露しました！」と紹介するとともに、新成人を迎えた5名のフラガールの晴れ着姿を公開した。添付された写真には、色鮮やかな振袖をまとってビーチステージで踊る姿のほか、書き初めを手に並ぶショットも。投稿では「20歳のフラガール5名です。これからも応援よろしくお願いします」と呼びかけている。

ハワイアンズダンシングチーム60期生（写真はハワイアンズの公式Xより）※運営会社より掲載許諾をいただいています

　1月12日（成人の日）には「ハワイアンズでは二十歳のフラガールが晴れ着でフラを披露しました」とつづり、5人が振袖姿で優雅に舞う動画を投稿。さらにステージ外での様子についても「ホテルの中にある『パレットクイーンズ』さんでセルフフォトも撮影しました！華やかで可愛い～　普段のショーとは違った雰囲気のフラガールが見れました#成人の日」と報告。こちらでは、「20」の数字バルーンを持ったカットや、フラワーレイでハートを作ったポーズ、寄り添う集合写真などが披露され、節目の記念となる一幕が収められている。

ハワイアンズダンシングチーム60期生（写真はハワイアンズの公式Xより）※運営会社より掲載許諾をいただいています
ハワイアンズダンシングチーム60期生（写真はハワイアンズの公式Xより）※運営会社より掲載許諾をいただいています

　投稿には、「和服でフラも素敵ですね～」「品が良くて素敵です」「ゆったりした音楽だから着物で踊るのも似合いますね」「いやー華やかですねー ご成人おめでとうございます」など、称賛の声が寄せられている。

ハワイアンズダンシングチーム60期生（写真はハワイアンズの公式Xより）※運営会社より掲載許諾をいただいています

親子2代のフラガールも！　スパリゾートハワイアンズで新人8名がステージデビュー | RBB TODAY
画像
映画「フラガール」（2006）の題材にもなった温泉リゾート施設「スパリゾートハワイアンズ」（福島県いわき市）にて1日、新人フラガール8名がステージデビューを飾った。
https://www.rbbtoday.com/article/2020/09/02/181792.html続きを読む »

名門ハワイアンズのフラガール、被災地で踊って得た“ある悩み”に対する答えとは？ | RBB TODAY
画像
3月10日23時からは、『セブンルール』（カンテレ）が放送される。
https://www.rbbtoday.com/article/2020/03/10/177468.html続きを読む »

フラガール
￥300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
フラガール -虹を-
￥250
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top