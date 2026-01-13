津田健次郎もナレーションに参加！ENHYPEN、新ALのテーマはヴァンパイア逃亡事件 | RBB TODAY

ボーイズグループENHYPENの7thミニアルバム『THE SIN：VANISH』に俳優パク・ジョンミン、HIPHOP2人組Dynamic Duoのゲコ、バンドSE SO NEONのSo!YOON!（ファン・ソユン）などが参加し、話題になっている。

今をときめくスターとのコラボ、音楽とナラティブを結合した実験的なトラック構成が予告され、期待が高まっている。

去る1月11日、ENHYPENは公式YouTubeチャンネルに「『THE SIN：VANISH』Narration Preview」を公開した。

アルバムに収録されたナレーショントラック『Beginning of the Incident』『Fugitives』『Voice We’re Looking For』『Beyond the Incident』の一部を先に聴くことができる動画だ。

ヴァンパイアの逃亡事件を報道する番組の司会者の声でもあるこのナレーションは、韓国語、英語、日本語、中国語の4カ国語でそれぞれ制作された。より多くのリスナーが、言語の障壁なくアルバムに込められた感情を完全に楽しめるようにした。

韓国語のナレーションを俳優パク・ジョンミンが担当し、制作初期から携わった。彼は、「ついにヴァンパイア社会の絶対的な規律に逆らって、越えてはならない線を越えるための禁じられた夢を見ます」というメッセージを低く落ち着いた声で伝え、アルバムの叙事に重みを加えた。

日本語版は俳優で声優の津田健次郎が、中国語版は歌手の黄子弘凡（Lars Huang）が担当した。

所属事務所BELIFT LABによると、『THE SIN：VANISH』には4つのナレーションを含め、1つのスキット、6つの音源まで11トラックで構成されている。

すべてのトラックの歌詞とサウンドが自然にかみ合ったコンセプトアルバムで、前代未聞のヴァンパイアの恋人の逃亡事件を追跡する探査報道番組『ミステリーショー』の形態を借り、叙事が展開される。

（写真＝BELIFT LAB）ENHYPEN

6つの音源も密接に繋がっており、物語の流れに沿って進む。まず、最初のトラック『No Way Back（Feat. So!YOON!）』は、愛のために逃亡を選んだヴァンパイアの固い誓いと不安で揺れる複雑な心理を繊細に表現した楽曲だ。

バンドSE SO NEONのSo!YOON!がフィーチャリングに参加し、幻想的でありながらも強烈なシナジー効果を加える予定だ。

タイトル曲『Knife』は、逃亡者になった恋人の内面を描く。ヴァンパイア社会のルールを固守しようとする追撃隊の刃に反撃するという自信、危険まで楽しむ大胆さが楽曲に投影され、ドラマチックな叙事を完成させる。Dynamic Duoのゲコが作詞のクレジットに名を連ね、楽曲の持つ“色”を一層鮮明にした。

続けて、“君”とともに逃げる瞬間の爆発的なアドレナリンを描写した『Stealer』、逃げるなか不安に思う相手を、茶目っ気たっぷりになだめる姿を表現した『Big Girls Don't Cry』が恋人の心理の変化を見せ、リスナーの没入感を高める。『Lost Island』は、慌ただしい逃亡中も互いに深くのめりこんだ恋人のロマンチックな瞬間を表現した。

そして、最後のトラック『Sleep Tight』で恋人たちの逃亡は一段落する。逃亡の末に訪れた短い安らぎのなかの幸せと不安の間で揺らぐ複雑な感情を淡々と捉えた同曲は、ENHYPENのジェイクの初の自作曲だ。ヒスンも作詞に参加した。

なお、ENHYPENの7thミニアルバム『THE SIN：VANISH』は、来る1月16日14時にリリース予定だ。

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。

