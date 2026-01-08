YOASOBIのボーカル・Lilas（幾田りら）、自身初の単独韓国公演が決定！5月にソウルで開催 | RBB TODAY

YOASOBIのボーカルであり、シンガーソングライターのLilas（幾田りら／ikura）が、韓国のファンと対面する。

1月8日、ライブエンターテインメントブランドLIVETによると、Lilasは5月23日、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールで「Lilas LIVE TOUR 2026 “Laugh” in Seoul」を開催する。

今回のツアーは、昨年12月にリリースされた自身2枚目となるフルアルバム『Laugh』の発売を記念して行われるもので、日本2都市と韓国での開催が決定している。韓国公演は、Lilasにとって初の海外単独コンサートとなるだけに、早くも韓国ファンから熱い反響が寄せられている。

Lilasは、韓国でもJ-POPブームの先頭に立つユニットYOASOBIのボーカルとして強い存在感を放っている。YOASOBIとしての活動はもちろん、シンガーソングライターとしても数多くの広告、ドラマ、映画、アニメーション作品の音楽に参加し、唯一無二の音色とジャンルを横断する繊細なボーカルで、世界中のリスナーから愛されてきた。

（写真提供＝LIVET）

さらに最近では、韓国のアーティスト兼プロデューサーであるZICO（ジコ）とのコラボレーションシングル『DUET』を発表し、ファンに特別な贈り物を届けたほか、「2025 Melon Music Awards（MMA2025）」ではZICOとサプライズパフォーマンスを披露し、並外れたグローバルな影響力を証明した。

2024年12月、YOASOBIとして成功裏に終えた2度目の韓国コンサート以来、約1年5カ月ぶりにソロライブツアーで戻ってくるLilas。音楽やライブを通じて精力的な活動を続けてきた彼女が、YOASOBIとはまた異なる新たな魅力を見せる今回のコンサートに、期待が高まっている。

なお、Lilasの韓国公演チケットは、1月14日20時から16日までWeverseで先行販売が行われ、一般販売は1月19日20時よりMelon Ticketにて開始される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

