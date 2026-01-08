『紅白』出場後？aespa・カリナ、赤ちゃんを抱いてミルクも　休暇中の姿がネットで話題に | RBB TODAY

aespa・カリナの休暇が注目を集めている。

昨年の大晦日には『紅白歌合戦』にも出場するなど、忙しい日々を送る人気アイドルは何をしていたのだろうか。

1月7日、SNSにはカリナが未婚の母を支援する社会福祉施設「生命の家」を訪れ、ボランティアに参加した様子を収めた写真が投稿された。あわせて、「生命の家」が1月3日に公式ホームページで公開した文章も広まっている。

「生命の家」は「ユ・ジミン（カリナの本名）さんと同じ空間にいられるなんて！」と喜びを示し、赤ちゃんたちと目を合わせながら遊んだり、一緒に食事の時間を過ごしたりするなど、和やかな時間を共有したと説明。「大切な休日に貴重な時間を割いて、分かち合いを実践してくれた」と感謝の言葉を伝えている。

公開された写真のカリナは、ステージ上とは印象の異なるラフな装い。子どもを抱っこしたり、ミルクをあげたりと、優しい表情を見せている。

この事実が広まると、ファンも「生命の家」への後援に乗り出すなど、善意の輪が広がっているという。

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

