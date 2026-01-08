マクドナルド、黒胡椒ガーリック味の「スパイシーナゲット」を14日より販売！新ソース2種も登場 | RBB TODAY

日本マクドナルドは「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」を全国のマクドナルド店舗にて14日から期間限定で発売する。

スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック 260円～

同商品は2022年に初登場して以来人気の商品で、粗挽きブラックペッパーとガーリックの風味を活かし、スパイシーでクセになる味わいが特長だ。今回、同商品の魅力をさらに引き立てる2種類の新しい期間限定ソースが登場する。「やみつき旨にんにくソース」は、すりごまの香ばしさに濃口醤油とにんにくの力強い旨みを重ねた、焼き肉のタレを彷彿とさせる和風ソースだ。隠し味としてソテーオニオンとごま油を加えることで、コクと深みのある味わいに仕上げている。

焦がしにんにく醤油ソース 40円〜

「サワークリームタルタルソース」は、まろやかでクリーミーなサワークリームにガーリックの旨みを加え、ピクルスの爽やかな酸味がアクセントになった、コク深くもさっぱりとした味わいのソースだ。オニオンパウダーを隠し味に用いることで、ナゲットの旨みをさらに引き立てる。

さらに、夕方5時以降の夜マック限定でナゲットとポテトを一緒に楽しめるお得なセット「食べくらべポテナゲ大」「食べくらべポテナゲ特大」も登場する。「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」が含まれた同セットは、2種類の期間限定ソースも選べる構成となっており、ボリューム感とバリエーションを一度に楽しめる商品だ。