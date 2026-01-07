9年ぶりのDream5再集結ライブ舞台裏が公開！大原優乃「みんなで奇跡の1日を過ごせてとても幸せ」 | RBB TODAY

大原優乃の公式YouTubeチャンネル『ゆーのちゅーぶ / 大原優乃』が6日、投稿を更新。9年ぶりとなる「Dream5再集結ライブ」の舞台裏を公開した。

2016年12月31日をもって活動を終了したダンス＆ボーカルユニット・Dream5。今回公開されたのは、2025年11月16日にデビュー15周年を記念して開催された、1日限定イベント『Dream5 15th Limited Event 2025』のリハーサルから本番後までに密着した動画だ。同イベントには、Dream5メンバーの大原優乃、高野洸、日比美思の3名が出演した。

本番当日のリハーサル直前、会場入りしてストレッチ中の大原にカメラが密着。スタッフが大原に「緊張していますか？」と尋ねると、大原は「緊張はしていないですけど……（Dream5として活動していた）当時と歌割りもバミリも全部変わっているので、それが一番難しくて。自分の曲だけど自分の曲じゃないみたいな」と、戸惑いを明かした。続けて「なので、変な緊張感があります」と笑顔を見せた。

このイベントに向けての準備について尋ねられた大原は「全部で6曲あるんですけど、リハは3回しかできていなくて。本番前のリハを（長めに）1時間以上取っていただいているので。そこで無駄にしないようにちゃんと調整しなきゃなっていう感じですね」と語った。

ステージでライブすること自体が9年ぶりの大原は「私に関しては久しぶりなので。今回は洸くんに頼りながら、歌割りとかも中心で引っ張ってくれましたね」と感謝。続けて「それぞれ（のメンバー）がこの世界で諦めずに戦い続けてきたからこそ今日があると思うので、1日限りというロマンも含めて会場のみなさんと楽しみたいなと思います」と意気込んだ。

その後、本番前の会見と本番ステージを終えた大原。本番直後、大原は「汗もかいて涙も流してボロボロですが出し切りました。みんなで奇跡の1日を過ごせてとても幸せでした。明日からまた頑張る力をいただきました。Dream5最高～！」と達成感をにじませた。

※【感動】９年ぶりのDream5再結成に密着（YouTubeチャンネル『ゆーのちゅーぶ / 大原優乃』より）