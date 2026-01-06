みちょぱ、夫・大倉士門との結婚前に付き合った人数は？ | RBB TODAY

3日放送の『アベレー女 比べたがるオンナたち』（フジテレビ系）にモデルのみちょぱこと池田美優が出演。結婚までに付き合った人数を明かした。

同番組では、新婚女性200人へのアンケート結果として「結婚までに付き合った人数」の平均が「4.7人」と発表された。この調査結果を受け、2022年にタレントの大倉士門と結婚したみちょぱは自身が結婚までに付き合った人数について「全然言えますよ」とコメント。続けて「旦那が5人目です」と告白した。

さらに、過去の恋愛について「初めて彼氏ができたのは14歳とかで。でも、他の人はみんな（交際期間が）短かったので。1カ月とか1週間でフラれたとかも含めて（交際人数が5人）」と説明。16歳の頃から大倉と交際していたこともあり、夫以外は短期間の交際が多かったと振り返った。

この話を受け、MCのtimelesz・菊池風磨が「1年以上付き合ったのは何人くらい？」と踏み込むと、みちょぱは「旦那を入れて2人」と即答。続けて「（実際に付き合ったのは）ほぼ2人みたいなもんです」と説明した。