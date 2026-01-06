渡辺満里奈、夫・名倉潤とペアルック！年末年始のオーストラリア旅行ショット公開 | RBB TODAY

タレントの渡辺満里奈が6日までにアメーバオフィシャルブログを更新。新年のあいさつとともに、夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤との“ペアルック”ショットを公開した。

渡辺は3日、「（遅くなりましたが）新年のご挨拶」と題してブログを更新し、「あけましておめでとうございます！」と改めて新年のメッセージを投稿。「2025年も温かい応援をありがとうございました」と感謝を伝えたうえで、「今年は40周年イヤーということで、日頃より応援くださる皆さまにお会いできる機会をたくさん作りたいと思います！」と節目の年への意気込みをつづった。

（写真は渡辺満里奈の公式ブログから）

年末年始については「ゴールドコーストで過ごしました」とオーストラリア・ゴールドコーストで過ごしたことを報告。青い海と空が広がる絶景ショットに加え、「出発の日にまさかのペアルックに」と、自然に囲まれた遊歩道を歩く家族の後ろ姿も公開した。写真では、色違いのTシャツを着た渡辺と子どもに寄り添うように歩き、名倉が背中に手を添える様子が収められている。

最後は「家族でのんびり楽しく過ごしたお正月。充電満タンで今年も頑張ります！」と、リフレッシュできたことも明かし、「本年もよろしくお願いいたします」とファンに呼びかけ、投稿を締めくくった。

この投稿にファンからは「40周年頑張って下さい応援しています！」「今年も含めてずっと応援してます!」「満里奈さんのペースでゆっくり笑顔の多い一年であります様に祈ってますね」「良いお正月でしたね」などの声が寄せられている。