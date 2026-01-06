 渡辺満里奈、夫・名倉潤とペアルック！年末年始のオーストラリア旅行ショット公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

渡辺満里奈、夫・名倉潤とペアルック！年末年始のオーストラリア旅行ショット公開

エンタメ ブログ
注目記事
（写真は渡辺満里奈の公式ブログから）
  • （写真は渡辺満里奈の公式ブログから）
  • （写真は渡辺満里奈の公式ブログから）

　タレントの渡辺満里奈が6日までにアメーバオフィシャルブログを更新。新年のあいさつとともに、夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤との“ペアルック”ショットを公開した。

　渡辺は3日、「（遅くなりましたが）新年のご挨拶」と題してブログを更新し、「あけましておめでとうございます！」と改めて新年のメッセージを投稿。「2025年も温かい応援をありがとうございました」と感謝を伝えたうえで、「今年は40周年イヤーということで、日頃より応援くださる皆さまにお会いできる機会をたくさん作りたいと思います！」と節目の年への意気込みをつづった。

（写真は渡辺満里奈の公式ブログから）

　年末年始については「ゴールドコーストで過ごしました」とオーストラリア・ゴールドコーストで過ごしたことを報告。青い海と空が広がる絶景ショットに加え、「出発の日にまさかのペアルックに」と、自然に囲まれた遊歩道を歩く家族の後ろ姿も公開した。写真では、色違いのTシャツを着た渡辺と子どもに寄り添うように歩き、名倉が背中に手を添える様子が収められている。

　最後は「家族でのんびり楽しく過ごしたお正月。充電満タンで今年も頑張ります！」と、リフレッシュできたことも明かし、「本年もよろしくお願いいたします」とファンに呼びかけ、投稿を締めくくった。

　この投稿にファンからは「40周年頑張って下さい応援しています！」「今年も含めてずっと応援してます!」「満里奈さんのペースでゆっくり笑顔の多い一年であります様に祈ってますね」「良いお正月でしたね」などの声が寄せられている。


渡辺満里奈がデビュー39年報告！デビュー当時のジャケ写公開 | RBB TODAY
画像
渡辺満里奈がデビュー39周年を報告し、当時のジャケ写を公開。感謝とこれからも応援を語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/09/237871.html続きを読む »

名倉潤、18歳の息子からの“サプライズ手紙”に号泣！妻・渡辺満里奈「手紙なんて泣いちゃうよね」 | RBB TODAY
画像
渡辺満里奈の家族が長男の18歳誕生日を祝う中、息子のサプライズ手紙に夫の名倉潤が感涙したエピソードを紹介。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/10/240741.html続きを読む »

不機嫌ばかりな私たち
￥1,705
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
渡辺満里奈 マタニティ・ピラティス ~心も身体もリラックス 妊婦さんのための安心・快適エクササイズ~ [DVD]
￥3,772
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top