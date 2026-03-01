Snow Man佐久間大介の初主演映画で本格的な日本デビュー　19歳の韓国歌手が名曲カバー | RBB TODAY

Snow Manの佐久間大介が初単独主演を務める映画で、19歳の韓国歌手が本格的な日本デビューを果たす。

歌手キム・ムンミャン（19）が活動名「Myun」として、映画OSTを歌い上げた。

キム・ムンミャンは、Snow Manの佐久間大介が主演を務める映画『スペシャルズ』のOST歌唱に参加した。

今回のOSTでキム・ムンミャンは、1980年代に日本で活躍したロックバンドTOM☆CATのヒット曲『ふられ気分でRock'n' Roll』を、自身ならではの透明感ある歌声で再解釈した。持ち前の魅力的な音色と感性で、楽曲のムードをさらに引き立てている。

『スペシャルズ』は、年齢も性格もバラバラな孤高のプロの殺し屋たちが、ヤクザ組織の風変わりなボスが出席するダンス大会に潜入し、暗殺を狙うという予測不能なストーリーだ。

（写真提供＝BY4Mスタジオ）『スペシャルズ』の佐久間大介

懐かしの名曲から新たに書き下ろされたオリジナル新曲まで、華やかなOSTラインナップでも注目を集めている。

キム・ムンミャンは、2025年8月に1stシングル『Brrrm』をリリースし正式デビュー。最近では映画挿入歌や戦略RPGゲームのOSTにも参加するなど、幅広い分野でリスナーと出会っている。

（写真提供＝MAJOR9）キム・ムンミャン

なお、キム・ムンミャンがOST歌唱に参加した映画『スペシャルズ』は3月6日に日本公開され、3月13日より韓国でも公開予定だ。

