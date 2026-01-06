長嶋茂雄さん率いる巨人軍でプレーするも39歳で突然この世を去った“悲運の韓国人投手”、13周忌 | RBB TODAY

読売ジャイアンツでプレーした元プロ野球選手のチョ・ソンミンさんが突然この世を去ってから、13年が過ぎた。

長嶋茂雄さんが監督を務めていた1996年、読売ジャイアンツが「8年契約」という異例の条件で迎え入れた韓国人投手が、まさにチョ・ソンミンさんだった。

1973年4月5日生まれのチョ・ソンミンさんは、高校時代から“怪物”と呼ばれた。

150キロ近い速球に加え、フォークボールやシンカーなどの多彩な変化球を操り、高校3年生だった1991年に、シンイル高校を鳳凰大旗（ポンファンテギ）全国野球大会（日本でいう甲子園）と黄金獅子旗（ファングムサジャギ）全国高校野球大会の2冠に導いた。

その後、高麗（コリョ）大学に進学したチョ・ソンミンさんは、1996年に巨人に入団。入団2年目に11セーブをあげると、1998年には先発に転向し、完投勝利を6回（完封3回）達成するなど上半期に7勝（6敗）を記録して全盛期を謳歌した。

チョ・ソンミンさん

ジャイアンツでエースの座を掴みかけたわけだが、同年7月23日のオールスター戦で肘の靭帯を断裂する深刻な怪我を負い、下り坂を転がっていくことになる。

チョ・ソンミンさんは、様々な手術を受けて長いリハビリに入ったが、コンディションを回復することはできなかった。

そのさなか、プライベートでは2000年7月、5歳年上の国民的な女優チェ・ジンシルさんと電撃入籍し、“世紀の結婚”と祝福された。翌2001年8月には男の子が生まれた。

チェ・ジンシルさん

だが、わずか1年後、2人の離婚の議論が伝えられた。のちに明らかになったことだが、当時2人目の子供を授かった妻チェ・ジンシルさんに対して、チョ・ソンミンさんが暴行を働いていたというのだ。

怪我や夫婦関係の破綻のなかで、2002年に巨人から退団したチョ・ソンミンさんは、韓国に戻って実業家に転身するも、ほどなく経営難に。プロ野球選手として再起を宣言するが、どの球団からも相手にされなかった。

夫婦間の裁判は長引き、別居中だったチェ・ジンシルさんの家で暴力をふるい、警察に連行される騒動も起きた。

2人の離婚が成立したのは2004年。チョ・ソンミンさんは韓国球界に復帰したが、さしたる成績も残せないまま、2007年にひっそりと引退した。

さらに悲劇は続く。2008年10月、元妻であるチェ・ジンシルさんが突然この世を去ったのだ。この元妻の死が、チョ・ソンミンさんをさらに追い詰めていく。

絶大な人気を誇っていたトップ女優が突然亡くなった一因は、DVを働いていた元夫にもあるという理由から、「チェ・ジンシルを死に追いやったのはお前だ」と批判されるようになったのだ。

さらに、かつて事業を共にした義弟までもが突然亡くなり、チョ・ソンミンさんは完全に孤立してしまった。

そして2013年1月、ついにチョ・ソンミンさん自身もこの世を去ることとなった。享年39歳。当時の韓国メディアは、彼の死を「チョ・ソンミンを苦しめたのは“チェ・ジンシルのトラウマ”」と結論づけていた。

巨人軍でプレーし、一度はスター選手に上り詰めるも、その結末はあまりに悲運であった。

それでも残された2人の子どもは、芸能界で活躍している。息子のチェ・ファンヒは、「Ben Bliss」という名でラッパーとして活動。娘チェ・ジュンヒはインフルエンサーとして、韓国メディアをにぎわせている。

（文＝スポーツソウル日本版編集部）

