「イケ散らかしてる」&TEAＭ・ニコラス、“男前オーラ”全開のワイルドコーデに視線集中！ | RBB TODAY

&TEAMのニコラスが、ワイルドな色気と圧倒的なカリスマ性でファンを虜にした。

3月2日、ニコラスは&TEAMの公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ニコラス、挑発的な“へそチラ”コーデ

公開された写真には、夜の港を背景に佇むニコラスの姿が収められている。色落ち加工が施されたデニムシャツに黒のレザーベストを重ね、ボトムスにも同系色のデニムパンツを合わせた、タフでエッジの効いた「デニムオンデニム」スタイルを見事に着こなしている。

タイトなシルエットのトップスからは、鍛え上げられたフィジカルと素肌が覗き、見る者の視線を奪う。さらに、カメラを鋭く見つめるクールな表情が、ファンを虜にした。

この投稿を見たファンからは「このコーデ、一番好き！」「イケメン」「かっこよすぎ」「イケ散らかしてる」といったコメントが寄せられている。

（写真＝&TEAM公式Instagram）

なお、ニコラスが所属する&TEAMは、2月25日にKアリーナ横浜、2月27日にGLION ARENA KOBEで開催された、ポップ・ロックバンドOneRepublicの来日公演「OneRepublic “From Asia, With Love” 2026 in Japan」にゲスト出演し、熱いパフォーマンスを披露した。

