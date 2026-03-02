ILLITの日本人メンバー・モカ、“美デコルテ”あらわなオフショル姿に視線集中「天使が舞い降りた？」 | RBB TODAY

ILLITのモカが、天使のような美しさで魅了した。

モカは最近、ILLIT公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】「天使」モカ、愛らしさMAXのロリータファッション

公開された写真は、2月26日にソウル・新世界百貨店江南店で開催されたコスメティックブランド「エスティ ローダー」のイベントに出席した際に撮影されたものだ。

この日モカは、ホワイトのオフショルダーワンピースをまとい、上品で洗練されたスタイリングを披露。すっきりとまとめたアップヘアが華奢なデコルテラインを美しく見せ、透明感あふれるビジュアルを際立たせた。

投稿を見たファンからは「透明感えぐい」「天使が舞い降りた？」「本当にお姫様」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ILLIT公式Instagram）モカ

なお、モカが所属するILLITは初のライブツアー「ILLIT LIVE ‘PRESS START♥’」を控えている。3月14日・15日にソウル・チケットリンクライブアリーナで幕を開け、その後は愛知、大阪、福岡、兵庫、東京、香港の全7都市を巡る予定だ。

◇モカ プロフィール

2004年10月8日生まれ。本名、境萌花（さかいもか）。福岡県出身。2023年6～9月に放送されたサバイバル番組『R U Next？』で事務所選択を受けて、ILLITのメンバーとしてデビューを果たした。“コンセプト消化力”が高く、デビュー曲『Magnetic』のチッケム動画は再生回数135万回を突破し、圧倒的な注目を集めた。面倒見がいいことから“ILLITのお母さん”と呼ばれる一面も。

