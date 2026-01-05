BABYMETAL、結成15周年で「ヘドバンギャー!!」リメイク＆MV公開！限定CDや15着限定のジャケットも発売 | RBB TODAY

5日、BABYMETALが結成15周年を記念して代表曲「ヘドバンギャー!!」の新録リメイクバージョンとなる「ヘドバンギャー!! 15th Night Ver.」のミュージックビデオを公開した。音源も新たにリメイクされ、SU-METAL、MOAMETAL、MOMOMETALのボーカルも、楽器トラックも全て新録された。

BABYMETAL「ヘドバンギャー!! 15th Night Ver.」

同音源は結成15周年を記念した超限定CDとして販売される。2026年1月7日より東京・渋谷のSHIBUYA TSUTAYA 1階にて開催されるPOP-UPストア「BABYMETAL FIRST EVER POP-UP IN TOKYO」、および2026年1月10日・11日にさいたまスーパーアリーナで開催されるスペシャル公演「LEGEND - METAL FORTH」のグッズ売場にて、数量限定で販売される。

購入特典として、CDを購入すると最新ミュージックビデオに登場するニュールックなビジュアルのポストカード（全3種/ランダム封入）を1枚プレゼント。そのカードの中に結成15周年を祝福するスペシャルな「THE CHOSEN 15 カード」が15枚限定で封入されている。

さらに、「ヘドバンギャー!! 15th Night Ver.」のリリースを記念して、ミュージックビデオ内でメンバーが着用した衣装と同デザインのスタッズ付き「15th Night Studded Battle Long Jacket」が15着限定で、オンラインストア「A!SMART」にて抽選販売される。「15th Night Studded Battle Long Jacket」はPOP-UPストアで展示される予定となっている。

超限定シングルCD「ヘドバンギャー!! 15th Night Ver.」は品番BMWR-1004、販売価格1,500円（税込）。購入制限は1会計につき1枚まで。販売場所は2026年1月7日より東京・渋谷のSHIBUYA TSUTAYA 1階にて開催されるPOP-UPストア「BABYMETAL FIRST EVER POP-UP IN TOKYO」、および2026年1月10日・11日にさいたまスーパーアリーナで開催されるスペシャル公演「LEGEND - METAL FORTH」のグッズ売場での販売を予定。なおオンラインでの販売は未定。

15着限定「15th Night Studded Battle Long Jacket」の抽選販売は、サイズM、150,000円（税込）。応募期間は1月5日15時15分から1月13日23時59分まで。当選発表は1月14日中。当選者購入期間は1月14日から1月25日23時59分まで。商品の発送は3月中旬までを予定している。応募はオンラインショップ「A!SMART」内BABYMETAL SHOPから。

※BABYMETAL「ヘドバンギャー!! 15th Night Ver.」MUSIC VIDEO