 BABYMETAL、結成15周年で「ヘドバンギャー!!」リメイク＆MV公開！限定CDや15着限定のジャケットも発売 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 音楽 記事

BABYMETAL、結成15周年で「ヘドバンギャー!!」リメイク＆MV公開！限定CDや15着限定のジャケットも発売

エンタメ 音楽
注目記事
BABYMETAL
  • BABYMETAL
  • BABYMETAL「ヘドバンギャー!! 15th Night Ver.」

　5日、BABYMETALが結成15周年を記念して代表曲「ヘドバンギャー!!」の新録リメイクバージョンとなる「ヘドバンギャー!! 15th Night Ver.」のミュージックビデオを公開した。音源も新たにリメイクされ、SU-METAL、MOAMETAL、MOMOMETALのボーカルも、楽器トラックも全て新録された。

BABYMETAL「ヘドバンギャー!! 15th Night Ver.」

　同音源は結成15周年を記念した超限定CDとして販売される。2026年1月7日より東京・渋谷のSHIBUYA TSUTAYA 1階にて開催されるPOP-UPストア「BABYMETAL FIRST EVER POP-UP IN TOKYO」、および2026年1月10日・11日にさいたまスーパーアリーナで開催されるスペシャル公演「LEGEND - METAL FORTH」のグッズ売場にて、数量限定で販売される。

　購入特典として、CDを購入すると最新ミュージックビデオに登場するニュールックなビジュアルのポストカード（全3種/ランダム封入）を1枚プレゼント。そのカードの中に結成15周年を祝福するスペシャルな「THE CHOSEN 15 カード」が15枚限定で封入されている。

　さらに、「ヘドバンギャー!! 15th Night Ver.」のリリースを記念して、ミュージックビデオ内でメンバーが着用した衣装と同デザインのスタッズ付き「15th Night Studded Battle Long Jacket」が15着限定で、オンラインストア「A!SMART」にて抽選販売される。「15th Night Studded Battle Long Jacket」はPOP-UPストアで展示される予定となっている。

　超限定シングルCD「ヘドバンギャー!! 15th Night Ver.」は品番BMWR-1004、販売価格1,500円（税込）。購入制限は1会計につき1枚まで。販売場所は2026年1月7日より東京・渋谷のSHIBUYA TSUTAYA 1階にて開催されるPOP-UPストア「BABYMETAL FIRST EVER POP-UP IN TOKYO」、および2026年1月10日・11日にさいたまスーパーアリーナで開催されるスペシャル公演「LEGEND - METAL FORTH」のグッズ売場での販売を予定。なおオンラインでの販売は未定。

　15着限定「15th Night Studded Battle Long Jacket」の抽選販売は、サイズM、150,000円（税込）。応募期間は1月5日15時15分から1月13日23時59分まで。当選発表は1月14日中。当選者購入期間は1月14日から1月25日23時59分まで。商品の発送は3月中旬までを予定している。応募はオンラインショップ「A!SMART」内BABYMETAL SHOPから。

※BABYMETAL「ヘドバンギャー!! 15th Night Ver.」MUSIC VIDEO


BABYMETALのツアーオフショにネット「マジか！」 写真に“世界的ギタリスト”の姿が… | RBB TODAY
画像
12月5日に開催されたカリフォルニア州アナハイムでの公演で、「BABYMETAL WORLD TOUR 2024」の一環となる全米ツアーを完遂したメタルダンスユニット・BABYMETAL。そのツアーオフショ思われる写真が今、ネット上で注目を集めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/12/09/225069.html続きを読む »

新生BABYMETAL、お披露目の初表紙『PMC Vol.29』8月30日発売 | RBB TODAY
画像
メタルダンス・ユニット「BABYMETAL」がSU-METAL、MOAMETAL、MOMOMETALの新体制で表紙を飾る『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） Vol.29』が8月30日に発売決定。今回、表紙ビジュアルが解禁された。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/08/03/211317.html続きを読む »

「BABYMETAL - LIVE AT THE O2 ARENA」通常盤（Blu-ray） [Blu-ray]
￥6,126
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
BABYMETAL: LIVE AT TOKYO DOME ~ BABYMETAL WORLD TOUR 2016 LEGEND - METAL RESISTANCE - BLACK NIGHT
￥2,500
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top