岡田紗佳、チャイナドレス＋網タイツの最強セクシーショット | RBB TODAY

3日、プロ麻雀士でモデルの岡田紗佳が自身の公式インスタグラムを更新した。

投稿された写真で岡田は、シックな色合いのセクシーなチャイナドレス姿を披露。丈の短いドレスに網タイツ、足元には重厚感のある黒のブーツを合わせたコーディネートで、髪には華やかな花の髪飾りが添えられている。さらに、白いボックスに座ってカメラを見つめるショットや、横顔が際立つカットのほか、麻雀牌を手にカメラへ向けて突き出すポーズを決めた“麻雀士らしい”一枚も公開された。

この投稿にファンからは「2026年も可愛い おかぴー黒服はセクシー」「おかぴー。さすがです。役満ですね」「とってもセクシーで可愛いぞ」など、称賛の声が寄せられている。

※岡田紗佳、チャイナドレス姿で網タイツを着用したセクシーショット（岡田紗佳の公式インスタグラム）