新井恵理那、子育てや仕事への思い吐露…女性誌連載の撮影風景公開 | RBB TODAY

フリーアナウンサーの新井恵理那が4日、自身のインスタグラムを更新。女性ファッション誌『STORY』（光文社）のWEBメディア「STORY web」でのインタビュー連載について告知するとともに、撮影時のオフショット動画や写真を公開した。

新井は2023年4月に一般男性との結婚を発表。同年10月に第1子となる長男、今年4月に第2子となる長女を出産している。今回新井は、同サイトで公開されたインタビュー記事の第3弾を紹介。「新井恵理那アナ、泣き叫ぶ息子を抱えてダッシュ『自分ってなんてダメなママなんだろう』と反省する日々」と題された記事では、子育てや仕事に対する率直な思いが語られている。

公開されたオフショット動画では、新井がグレーのトップスにチュールのフリルがあしらわれた衣装を着用し、スタジオでカメラマンの撮影に応じている様子が収められている。写真では、PCモニターに映し出された撮影データの中に、頬杖をついてカメラを見つめる柔らかな表情のカットも確認できる。

さらに、記事の内容について「夫は私が働くことに肯定的ですが…働きすぎると寂しいとも（笑）」「イヤイヤ期真っ只中の上の子、日々試行錯誤しています」「家事も仕事も中途半端で、大泣きしたこともありました」と要点を挙げ、仕事と家庭の両立における試行錯誤の日々を明かした。最後は「夫婦としても親としても、日々、学ぶことばかりです」と投稿を締めくくっている。

この投稿には、「美しい 仕事と家庭の両立は大変 色んなことをセーブしつつこの先も頑張って下さいね」「新井さんモデルみたいでめちゃくちゃ素敵ですね」「こちらもぜひ拝見させていただきますね」などといった温かいコメントが寄せられている。

※新井恵理那、女性誌のオフショットと子育てや仕事への葛藤を綴った投稿（※新井恵理那の公式インスタグラムより）