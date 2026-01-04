ミニスカなポリスにバニーガール、『ポケモン』カナリィやホロライブまで「コミケ107」美女レイヤー10選 | RBB TODAY

日本最大の同人誌即売会「コミックマーケット107」が12月30、31日、東京ビッグサイトで開催されました。
【コスプレ】スタイル抜群なレースクイーンのボルチモア、夏衣装ドロシーやノエル団長まで「コミケ106」美女レイヤー10選【写真】 | インサイド
8月16、17日開催の「コミックマーケット106」、厳選した一般参加美女レイヤーフォトレポートでお届けします。
https://www.inside-games.jp/article/2025/08/19/170683.html続きを読む »
2日間の合計来場者数は前回から5万人増となる30万人を記録。風もなく快晴に恵まれた会場は参加者の熱気も相まって、上着を着ていると汗ばむほどの陽気でした。最高の天候のもと、2025年のコスプレ納めをするべく、会場には国内外から多くのコスプレイヤー、カメラマンが集結。人気のゲームからアニメ、VTuberまであらゆるジャンルのコスプレがイベントを盛り上げていました。
【コスプレ】背中で魅せる『NIKKE』コラボのアスカ、学マスやホロライブの夏衣装も必見！「コミケ106」美女レイヤー13選【写真61枚】 | インサイド
8月16、17日開催の「コミックマーケット106」、厳選した一般参加美女レイヤーをフォトレポートでお届けします。
https://www.inside-games.jp/article/2025/08/24/170858.html続きを読む »
本稿では『勝利の女神:NIKKE』『Pokémon LEGENDS Z-A』『サクラ大戦』などのゲームやアニメ、「ホロライブ」まで会場で見つけた美女レイヤー10選をお届けします。
D:キラーワイフ『勝利の女神:NIKKE』／NOE（X：@noe0606）
アリス『勝利の女神:NIKKE』／霜月みくる（X：@_Mikurusan_）
カナリィ『Pokémon LEGENDS Z-A』／あのねのあ（X：@Noatan_cos）
エウルア『原神』／ライス（X：@raisu_cos）
ホタル『崩壊:スターレイル』／りり（X：@riri__cos1）
真宮寺さくら『サクラ大戦』／Kapo（X：@KapoAkatsuki）
リヨウ・リーパー「ガチアクタ」／みたまる（X：@mitamaru_ksn）
纏流子「キルラキル」／えくぼ（X：@peko_ekubo）
儒烏風亭らでん「ホロライブ」／猫乃うた（X：@NekoPikoU）
宝鐘マリン「ホロライブ」／響輝 レイ（X：@rei_sound_kosu）
撮影：tama（X：@tama_0811_）
ホビーサクラ(Hobby Sakura) 勝利の女神：NIKKE エレグ：ブーム・アンド・ショック 1/7スケール 約280mm PVC&ABS製 塗装済み完成品フィギュア
￥25,081
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
￥25,081
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
ホビーサクラ(Hobby Sakura) 勝利の女神：NIKKE ラピ：レッドフード 1/4スケール 約470mm PVC&ABS製 塗装済み完成品フィギュア
￥51,999
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
￥51,999
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)