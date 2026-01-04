田中将大＆里田まい夫婦がTV出演！里田まい「タイプだった」田中将大「僕は全然」 | RBB TODAY

2日放送の『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』（カンテレ・フジテレビ系）に、巨人・田中将大投手と妻でタレントの里田まいが夫婦で出演。馴れ初めについて明かした。

2012年3月に結婚した田中と里田。この日、番組では二人の結婚の経緯についてトークが展開されていた。MCの明石家さんまが二人の馴れ初めについて「どっちがファンで？ マー君が会いたいって言うて？」と尋ねると、里田が「いや、私が」と反応。続けて田中が「僕は全然」と答えると、スタジオは笑いに包まれた。田中の発言に里田は「そうね～。失礼しちゃう」と笑顔でツッコミを入れた。

田中にアプローチした経緯について里田は「高校時代から甲子園を見てて。私は北海道出身なので、駒大苫小牧（駒澤大学附属苫小牧高等学校）で大活躍してるのを見て。すごいタイプだった」と明かした。さんまが「マー君には悪いけど（当時は）斎藤の方が人気あったわな」と、当時の早稲田実業のエース・斎藤佑樹の人気に触れると、里田は「（田中は）北の大地に甲子園の旗を持って帰ってくれて。もう北海道のスター」と北海道での田中の人気ぶりについて語った。

その後、番組で2度共演する機会があったという里田だが、田中が当時19歳と若かったこともあり、年上の里田からはなかなかアプローチできなかったという。しかし、数年後に再び会う機会があった里田は「お友達にならないと後悔する」と思い、アプローチをかけたという。

連絡先は、たまたま一緒にいたココリコ・遠藤から「まいちゃん、マー君のファンなんでしょ。俺が連絡先渡してあげるから」と言われ、それをきっかけに交換したという。その後、里田は田中から「すぐに連絡が来た」と言うと、さんまは笑いながら「情けない」とツッコミ。田中も苦笑しながら「僕もほんとに、そういうことされたことないんですよ。だからどうしたらいいんやろって。遠藤さんからもらって、これ連絡した方がいいよなって」と当時の心境を明かした。さんまが「すぐ送ったんやろ？ そこや、問題は。一日寝かせろ」と続けると、田中は「慣れてる方はそうするんですね」と返し、スタジオを沸かせた。