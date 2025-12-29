元櫻坂46・渡辺梨加、初雪山登山に感動！「アナ雪の世界だった」 | RBB TODAY

28日、櫻坂46の元メンバーでモデルの渡辺梨加が自身のXを更新。初めての雪山登山に挑戦したことを報告した。

渡辺は「初めての雪山登山！」と切り出し、北横岳に登ったことを明かした。「木も草も凍りついててアナ雪の世界だった」「見たことない真っ白な景色がみれてとても感動しました。」と、雪と氷に覆われた景色に心を奪われた様子をつづっている。投稿に添えられた写真には、幻想的な雪山を背景に写る渡辺の姿が収められている。

近頃の渡辺は、登山やアウトドアに関する投稿をたびたび公開。今回の雪山登山のほかにも鳳凰三山・地蔵岳で崖登りに挑戦したり、弾丸の日帰りで槍ヶ岳登山に挑戦した様子を公開している。ファンから「雪山とぺーちゃんの組み合わせ神々しい」「山登りする体力あるのすごい…」「楽しそうで何よりです」「雪山綺麗！そしてぺーちゃんも綺麗」など、驚きと称賛の声が寄せられている。

※渡辺梨加の初めての雪山登山報告（渡辺梨加の公式Xより）