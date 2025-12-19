大の犬猫好き・石田ゆり子、動物共存文化が根付くトルコへ！NHK『世界の犬と猫を抱きしめる』が2026年1月放送 | RBB TODAY

2026年1月3日午後7時から、俳優の石田ゆり子がトルコの動物愛護文化を体感する特番『石田ゆり子 世界の犬と猫を抱きしめる～トルコ編～』がBSP4Kで放送される。

大の犬猫好きとして知られる石田が、唯一無二とも言うべき独特な「動物共存文化」が根付く国・トルコを訪問。現地の猫や犬と触れ合い、その奥深い愛護の形を体感する。

愛犬・愛猫と暮らし、保護活動への支援にも熱心な石田は、「世界の国々では、犬や猫がどのように愛されているのかを、この目で見て、触れて、感じたい」という思いをずっと抱いてきた。その願いをかなえるべく、今回ロケを敢行。世界には、どれほど豊かで多彩な動物愛護文化が存在しているのか。そこには、日本に持ち帰るべきヒントはあるのか。かわいい犬や猫と存分に触れ合いながら命の尊さを再確認する動物紀行となっている。

ナレーションは、同シリーズを担当してきた声優の目黒泉が務める。