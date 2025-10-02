 松本人志、活動再開！吉本興業の有料コンテンツで大喜利やトーク | RBB TODAY
松本人志、活動再開！吉本興業の有料コンテンツで大喜利やトーク

ダウンタウン・松本人志【写真：鶴見菜美子】
　吉本興業は2日、新配信サービス「DOWNTOWN+」を開始すると発表した。同社のダウンタウン関連のコンテンツを独自プラットフォームで有料配信する。

　ダウンタウン、松本人志、浜田雅功の3つのカテゴリーでコンテンツを楽しめるとしており、初めに松本人志カテゴリーで松本がプロデュース・出演する新コンテンツと、各カテゴリーの過去のテレビ番組・映画等のアーカイブ作品の配信からスタートする。また、松本人志の新コンテンツは、芸人が参加する大喜利やゲストとのトーク番組などを用意している。


《RBB TODAY》

