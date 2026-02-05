結婚前提の真剣交際中！少女時代・ティファニーがシースルー衣装で肌見せ　近況ショットに視線集中 | RBB TODAY

結婚前提の真剣交際中とされる少女時代・ティファニーが、魅力あふれる近況ショットを公開した。

ティファニーは2月5日、自身のインスタグラムに複数の写真を投稿し、近況を伝えた。

公開された写真でティファニーは、清楚で愛らしい雰囲気を披露。ロングヘアを自然に下ろし、シースルーブラウスとスカートを合わせたコーディネートで、上品かつ透明感のあるスタイルを完成させた。

ほのかに笑みを浮かべながらポーズを取る姿が、優雅な魅力をより際立たせている。

特に印象的なのは、ティファニーの柔らかな笑顔だ。優しい目元の笑みと落ち着いた雰囲気が調和し、36歳とは思えないビジュアルを見せている。

（写真＝ティファニーInstagram）

ティファニーは昨年12月、俳優ピョン・ヨハンと結婚を前提に交際していることが明らかになり話題を集めた。2人は2024年5月に公開されたDisney+シリーズ『サムシクおじさん』での共演をきっかけに距離を縮め、恋人関係に発展したとされている。

（記事提供＝OSEN）

◇ティファニー プロフィール

1989年8月1日生まれ。アメリカ国籍で、本名はStephanie Young Hwang（韓国名はファン・ミヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを担当。近年はアメリカを拠点とし、Tiffany Young（ティファニー・ヤング）の名で活躍している。高い歌唱力、抜群のカリスマ性を誇る一方で運動音痴な一面もあり、プロ野球の始球式で伝説と呼ばれるほどのノーコントロールぶりを見せたことがある。

