元欅坂46・今泉佑唯、“好きなタイプ”の悩み告白「どうして悪い男性に惹かれちゃうんだろう」 | RBB TODAY

 元欅坂46・今泉佑唯、"好きなタイプ"の悩み告白「どうして悪い男性に惹かれちゃうんだろう」
元欅坂46・今泉佑唯、“好きなタイプ”の悩み告白「どうして悪い男性に惹かれちゃうんだろう」

今泉佑唯【写真：竹内みちまろ】
  • 今泉佑唯【写真：竹内みちまろ】

　11日放送の『見取り図じゃん』（テレビ朝日系）に元欅坂46の今泉佑唯が出演。自身の恋愛観について悩みを吐露した。


　この日の企画は、小さな声でなら共有できるという人気企画「小声の女子会」を半年ぶりに開催。元乃木坂46の松村沙友理や福留光帆らと共に登場した今泉は、自身の過去の恋愛経験に基づいた赤裸々なトークを展開した。

　今泉は「今までお付き合いした人を否定しているわけではないんですけど」と前置きしつつ、「どうして優しい男性よりも悪い男性に惹かれちゃうんだろう」と、なぜか“ワルい男”に惹かれてしまう自身の傾向を告白。さらに「学生時代の恋愛を思い返すと同じタイプなんですよ大体」と、自身の恋愛遍歴を振り返った。

　その原因について「アイドルをやっていたっていうのもあると思うんですけど、世間を知らなすぎたというか。自分の知らないことをすごい知っている人に惹かれちゃって」と自己分析。続けて「『ここ行きたい』って言うとすぐ調べてくれる。（その時に）なんでこの人こんなに早くパソコン打てるんだろう」と、タイピングの速さに惹かれることを明かした。

　これに対し、MCの見取り図・盛山晋太郎は思わず「パソコンファンやん」「判断基準パソコンなん？」とツッコミ。スタジオが笑いに包まれるなか、今泉は「私がパソコンをいじれないから」と理由を説明。さらに、隣にいた松村に「でも、そうですよね？」と同意を求める場面もあった。

　今泉は2021年に元YouTuberのワタナベマホトとの結婚と妊娠を発表し、同年に第1子出産。2024年には離婚が報じられている。


