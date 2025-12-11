海老やパクチー、チーズなど全13種のトッピングが楽しめる！デニーズ、マーラータンメンを17日より発売 | RBB TODAY

デニーズは12月17日から、デニーズオリジナルの「麻辣湯麺(マーラータンメン)」を全国のデニーズ店舗で販売開始する。

麻辣湯麺（マロニーor中華麺） 税込1,298円

同商品は、花椒や八角といった香り高い香辛料を使用し、辛さの奥にしっかりと旨味を感じられるスープを使用。自分好みの具材を自由に選んで追加できる。

具材には、しっとりと柔らかなローストポーク、プリプリの海老、シャキシャキとした小松菜ともやし、コリコリとしたきくらげに、香りのアクセントとなるパクチーを加えるなど、多彩で食感も楽しい食材を組み合わせている。

麺は、もちもちとした食感と満足感が特長の「マロニー」と、「中華麺」から選べる。また、好みに合わせて追加トッピングの「辛味オイル」で辛さの調整も可能だ。その他、ゆで卵（税込 55 円）、サラダチキン（税込 55 円）、レモン（税込 55 円）、ミックスチーズ（税込 55 円）、きくらげ（税込 110 円）、海老（税込 110 円）、ほうれん草（税込 55 円）、白髪ねぎ（税込 110 円）、パクチー（税込 165 円）、納豆（税込 143 円）、ソーセージ（1 本）（税込 143 円）、パオズ（税込 165 円）など計13種類の追加トッピングを用意しており、好みに合わせてさまざまなカスタマイズを楽しめる。

また、デニーズならではのサイドメニュー「パオズ」を合わせれば、より本格的な麻辣の楽しみ方が広がる。ふんわりとした生地が辛味のきいたスープと相性抜群で、スープに浸したり、具材を包んだりと、好みに合わせたアレンジもおすすめだ。

麻辣湯麺(マロニーまたは中華麺)は1180円(税込1298円)。高田馬場店・世田谷公園店・片倉町店・湘南台店では1230円(税込1353円)で販売する。

