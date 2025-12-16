NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」相関図が公開！主人公・豊臣秀長（仲野太賀）はじめ主要キャストがズラリ | RBB TODAY

14日、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の公式Xが更新され、人物相関図の第一弾が公開された。

同作は、豊臣秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。天下人となる兄・秀吉との強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた、豊臣兄弟の夢と希望のサクセスストーリーだ。投稿では、主人公・豊臣秀長（小一郎）を演じる仲野太賀を中心に、物語を彩る人物たちの関係性を一枚にまとめた相関図が掲載。池松壮亮が演じる小一郎の3歳年上の兄・藤吉郎（豊臣秀吉）、白石聖が演じる小一郎の幼なじみで“初恋のひと”である直、吉岡里帆が演じる小一郎の正妻・慶（ちか）などの人物との関係が示されている。

同相関図にXでは「来年も楽しみな大河になりそう」「相関図きた！戦国ど真ん中の人間関係が一気に見えてワクワクする…」「期待しかない 戦国時代に美人が集結！」といった声が寄せられている。

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」は2026年1月4日（日）よる8時に放送開始。初回は15分拡大版で放送される。

※NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」相関図第一弾（NHK「豊臣兄弟！」公式Xより）