引き締まった美スタイル…『涙の女王』イ・ジュビン、ゼブラ柄のスイムウェア姿でも清楚な雰囲気【PHOTO】 | RBB TODAY

女優イ・ジュビンがプールで見せた美スタイルで話題を集めている。

イ・ジュビンは最近、自身のインスタグラムに「私の友だちは“朝食は絶対派”」とコメントを書き、さまざまな写真を投稿した。

公開された写真には、旅行に出かけたイ・ジュビンの近況が収められていた。宿泊先の大きな窓から広がる美しい景色や、寝起きでベッドの上にいる姿が印象的だ。

特に、プールで撮った一枚が視線を引きつけた。スイムウェアを着用したイ・ジュビンは水遊びを楽しんでおり、無駄のない引き締まったウエストラインが際立っている。

後ろ姿のみのカットながら、イ・ジュビン特有の清楚な雰囲気が漂っており、美しいスタイルが視線を奪った。

（写真＝イ・ジュビンInstagram）

なお、イ・ジュビンは来年1月5日から放送される新ドラマ『スプリング・フィーバー』（原題、tvN）に出演する。心に傷を負ったまま田舎町に赴任してきた高校教師ユン・ボムを演じ、純愛を胸に秘めた熱血な田舎の青年ソン・ジェギュ（演者アン・ボヒョン）とロマンスを繰り広げる。

『スプリング・フィーバー』はAmazonプライム・ビデオで独占配信される予定だ。

◇イ・ジュビン プロフィール

1989年9月18日生まれ。DSPメディアの練習生で、ガールズグループRAINBOWのデビュー組だったが、デビューが何度も遅れて所属事務所を離れることに。2008年、SS501のMVに出演してデビューした。その後は広告やMVに出演し、2017年の『耳打ち～愛の言葉～』でドラマデビュー。『恋愛体質～30歳になれば大丈夫』『先輩、その口紅塗らないで』『ドクター弁護士』などに出演し、特に『ペーパー・ハウス・コリア：統一通貨を奪え』での体当たり演技で印象を残した。2024年のドラマ『涙の女王』でさらに注目される女優に。

