日本でもはち切れそうな魅力があらわに！韓国チアガール、すすきので見せた圧巻メリハリ美貌【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の人気チアガール、キム・ヒョニョンが日本でも圧巻のプロポーションを見せつけた。

キム・ヒョニョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

日本の国旗や雲の絵文字などをキャプションに綴り、1枚の写真を投稿した。

投降には、「ニッカウヰスキー」の大看板が光り輝くすすきのの交差点でポーズを取るキム・ヒョニョンが写っている。彼女は11月末、エスコンフィールド北海道で開催された日韓プロ野球レジェンドによる「日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO」にチアガールとして参加しており、その際に札幌で撮影したものとみられる。

白の長袖トップスに黒のパンツを合わせたラフなコーディネートのキム・ヒョニョン。私服姿でも際立つボリューム抜群の美スタイルで、多くのファンを夢中にさせていた。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

なお、キム・ヒョニョンは2000年9月5日生まれの25歳。2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北（キョンブク）地区大会」でスター賞と人気賞、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱（テグ）・慶北大会」で最優秀モデル賞を受賞し、2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に表彰されるなど、圧巻の美貌で注目を集めてきた。

現在は主にチアとして活動しており、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、プロサッカーKリーグの水原FC、男子プロバスケKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、台湾男子プロバスケの桃園レオパーズの応援団に所属している。

