“違法医療疑惑”の韓国芸人をめぐる騒動拡大…共演歌手が公式表明　名前が挙がるSHINee・キーは依然沈黙 | RBB TODAY

“違法医療行為疑惑”が浮上している韓国の芸人パク・ナレをめぐる騒動が拡大し、SHINeeのキーや歌手チョン・ジェヒョンら周囲の芸能人にまで飛び火している。

12月10日、チョン・ジェヒョンの所属事務所AntennaはOSENに対し「事実ではない内容が歪曲されて広まっており、誤解を防ぐため公式立場を明確にする。問題となっている番組内容とは一切関係がない。A氏（点滴師）との親交はもちろん、面識もない」とコメントした。

（写真提供＝OSEN）チョンジェヒョン、パク・ナレ、キー

これに先立ち、チョン・ジェヒョンは2023年12月、パク・ナレのキムチ作りを手伝うため、MBCのバラエティ番組『私は1人で暮らす～シングルのハッピーライフ～』に出演した。キムチ作りを手伝いながら、パク・ナレが点滴を予約したことを話すと、チョン・ジェヒョンも「一緒にする」と応じた様子が放送された。

放送当時、該当のシーンは過酷な作業の後に二人が回復のために病院で栄養注射などを受ける一般的な医療行為として視聴者に受け取られていた。しかし最近、パク・ナレが“点滴師”と呼ばれるA氏との違法医療疑惑に包まれたことで、チョン・ジェヒョンもA氏から違法医療を受けたのではないかという憶測が拡散した。

（画像＝MBC）

このような憶測が飛び火したのはチョン・ジェヒョンだけではない。A氏が過去に自身のSNSへ投稿していた動画の中に、SHINee・キーに該当する映像が含まれていた。映像には、A氏がキーの自宅と思われる場所を撮影したり、キーの愛犬と親しくする様子が収められており、10年来の関係をほのめかす内容まで残されていた。

A氏は疑惑浮上後、SNSの投稿をすべて削除。しかしそれより前にキーに関連する動画が拡散し、キーのSNSにはファンから説明を求めるコメントが寄せられた。しかし、キー本人も、所属事務所SMエンターテインメントも、現在まで公式立場を示していない。

さらにA氏がSNSで複数の芸能人をフォローしていた形跡も指摘され、「実は多くの芸能人と関係していたのでは？」という疑惑が広がる事態に発展した。こうした中、『私は1人で暮らす～シングルのハッピーライフ～』内のチョン・ジェヒョンとパク・ナレの出演部分が各種VODから一斉に削除され、疑念がさらに拡大したことを受け、ジェヒョン側が釈明に乗り出した。

一方パク・ナレは、A氏との違法医療疑惑に加え、元マネージャーへのパワハラ疑惑も浮上している。12月3日、元マネージャーがパク・ナレから“パワハラ”を受けたと告発し、暴言、特殊傷害、代理処方、進行費未払い、私的な雑用を強いられたと主張した。さらに、パク・ナレがA氏から違法医療行為を受けたり、未登録状態で1人企画会社を運営するなど、複数の違法行為があったと告発した。

これに対しパク・ナレ側は「元マネージャーらが退社後、退職金のほかに所属会社の売上の10％を要求してきた」と反論し、法的対応を示唆した。しかし8日、パク・ナレは自身のSNSで「元マネージャーらと会って誤解を解いた」としつつ、「責任を痛感し、活動を中断する」と立場を一転させたと明らかにした。

これによりパク・ナレの騒動はいったん収束したように見えたが、元マネージャーからの告発は依然として残っている。パク・ナレ側が元マネージャーに対して行った法的対応も同様だ。さらに、“点滴師”A氏をめぐる違法医療疑惑まで重なり、波紋を呼んでいる。

