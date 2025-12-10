『ボイプラ2』出身チェ・リブ、“少年美”輝くビジュアル披露…デビューALメイキング映像公開 | RBB TODAY

Mnetのオーディション番組『BOYS II PLANET』に出演したチェ・リブが、デビューアルバムのコンセプトフォト撮影の裏側を公開した。

12月8日、所属事務所FNCエンターテインメントは公式SNSを通じてチェ・リブのデビューアルバム『SWEET DREAM』のコンセプトフォトメイキングフィルムを公開した。

映像の中でチェ・リブは、爽やかで明るい少年美が輝く「SWEET」バージョンと青春映画のワンシーンを思わせる落ち着いた雰囲気の「DREAM」バージョンのコンセプトを披露し、多彩な魅力を放った。

（写真＝FNCエンターテインメント）チェ・リブ

また撮影の合間には、本人が直接感想を語ったり、小道具を紹介するなど、盛りだくさんの内容が詰まった映像となった。特に絵画教室をイメージした「DREAM」バージョンのセットでは、自ら描いた絵を見せながら作品に込めた思いを説明する場面もあり、ファンの好奇心を刺激した。

チェ・リブは12月3日にデビューシングル『SWEET DREAM』をリリースし、ソロアーティストとしての新たなスタートを切った。同作はリリース直後にHANTEOチャートのデイリーフィジカルアルバムチャートおよびミュージックチャートで1位を獲得した。タイトル曲『UxYOUxU』もMelonをはじめとする各種音源サイトで上位を維持し、高い話題性の中でデビュー初週の活動を終えた。

今後もチェ・リブは、音楽番組や多様なコンテンツを通じて活発な活動を続ける予定だ。12月20日・21日にはソウル・世宗大学の大洋ホールで初の単独ファンミーティング「2025 Chuei Li Yu Fan Meeting ‘Drawing Yu’」を開催し、ファンと直接交流する。

