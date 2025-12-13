日本国籍を捨て韓国人になった歌手、五輪金メダリスト妻のスパルタぶりを暴露「急に車から降りろと…」 | RBB TODAY

歌手カンナムが、妻で元スピードスケート選手のイ・サンファの特訓を暴露した。

去る12月12日、ボーイズグループBIGBANGのD-LITEのYouTubeチャンネル「家D-LITE」には、「跳ぶ？跳ばない？もう体力は限界オーバー カンナムとキム・ヘソン」という動画が公開された。

カンナムは結婚したいというD-LITEに「わざわざ？」と冗談を言った後、「もしスポーツ選手と結婚するのであれば、覚悟しなければならない」と助言をした。カンナムは、「本当に大変だ」と目を潤ませる姿を見せた。

（写真＝YouTubeチャンネル「家D-LITE」）4枚目：左からD-LITE、カンナム

カンナムは1つのエピソードを思い浮かべた。彼は、「往十里（ワンシムニ）から車を運転していたが、急に降りろと言われた。漢江（ハンガン）の前で。降りたら、そこから家まで15キロ走れと言われた」と話した。

続けて、「ランニングしろって。痩せろと。携帯も持っていかれた。途中でタクシーに乗るかもしれないと思われて」と語った。

D-LITEは大きく衝撃を受けた様子を見せ、カンナムは「こうやって生きていける？これが結婚生活だ」と脅し、笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）

◇カンナム プロフィール

1987年3月23日生まれ、日本名は滑川康男。母が韓国人、父が日本人。2011年にアイドルグループ「M.I.B」の一員として韓国デビュー。日本国籍でも流暢な韓国語や韓国愛で人気に。2019年10月には元スピードスケート韓国代表イ・サンファと結婚。式ではイ・サンファのライバルで親友でもあった小平奈緒が、韓国語で祝福メッセージを送った。2021年10月にはユーチューブで「カンナムが日本国籍を放棄します」という動画を公開。同年12月に韓国への帰化試験合格を伝えた。

