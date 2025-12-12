今井美樹、約8年ぶりのアルバム『smile』2026年2月に発売決定！さだまさしによる初の楽曲提供も | RBB TODAY

2026年2月11日、今井美樹の約8年ぶりとなる通算21枚目のオリジナルアルバム『smile』が発売される。

歌手デビュー40周年を迎える2026年にリリースされる同作には、今年10月からNHK「みんなのうた」で放送されている「青空とオスカー・ピーターソン」など、珠玉の10曲を収録予定だ。

アルバムのトータルプロデュースは今井と布袋寅泰が担当。参加するソングライターやアレンジャーには岩里祐穂、川江美奈子、諸見里修、カワノミチオ、河野圭、佐藤準、梅堀淳、倉田信雄らが名を連ねる。さらに、さだまさしが今井に初めて楽曲を提供することも決定している。

初回限定盤Aには、2023年に開催された全国12公演のホールツアー「今井美樹 CONCERT TOUR 2023 "Our Songs!!"」から2023年12月1日のTACHIKAWA STAGE GARDENでのライブ映像を全曲収録。初回限定盤Bには、2024年に開催された全国22公演のホールツアー「今井美樹 CONCERT TOUR 2024 "Our Songs!!"」から2024年11月3日のBunkamura オーチャードホールでのライブ映像を全曲収録する。

全形態の初回生産分限定の封入特典として、2026年5月から始まる全国ホールツアーのファンクラブ先行に次ぐプレミアム・リザーブチケット先行抽選受付や、サイン入りポスターが100名に当たるシリアルナンバーが封入される。

さらに12月20日16時より、アルバム収録曲「青空とオスカー・ピーターソン」で作詞を担当した岩里祐穂も出演する今井美樹オフィシャルファンクラブ・オンラインイベントの開催も決定。タイトルは「Miki's Room」。オンラインイベントのチケットは、ファンクラブの年額プラン会員の限定で販売中だ。

※約8年ぶり新アルバム『smile』収録曲「青空とオスカー・ピーターソン」