LE SSERAFIM、グループ“最短記録”を更新！『SPAGHETTI』がSpotifyで1億回再生突破 | RBB TODAY

LE SSERAFIMの『SPAGHETTI(feat.j-hope of BTS)』が、Spotifyで1億回再生を突破した。

Spotifyによると、LE SSERAFIMの1stシングルのタイトル曲『SPAGHETTI(feat.j-hope of BTS)』が12月10日時点で1億136万1437回再生を記録した。10月24日のリリースから約7週間での成果であり、グループ最短期間での“1億回再生”達成を記録した。

『SPAGHETTI(feat.j-hope of BTS)』は、頭から離れず何度も思い出してしまうLE SSERAFIMの存在を、フォークに絡みつくスパゲッティに例えた楽曲で、サビの中毒性やメンバーの多彩な表情演技がパフォーマンスの“見どころ”を高め、世界的な人気を獲得した。

LE SSERAFIMはこの曲でキャリアハイを更新。米ビルボード「Hot 100」で50位、英オフィシャルシングルチャート「Top 100」で46位を記録し、いずれもグループ最高順位を更新。さらに2週連続チャートインを果たした。

Spotifyでは、LE SSERAFIMの楽曲計16曲が1億回以上の再生を記録している。『ANTIFRAGILE』が6億回、『Perfect Night』が4億回、『Smart』『CRAZY』『EASY』が3億回、『UNFORGIVEN（feat. Nile Rodgers）』『FEARLESS』『Eve, Psyche & the Bluebeard’s wife』『Sour Grapes』が2億回、『Blue Flame』『Impurities』『Good Parts（when the quality is bad but I am）』『HOT』『FEARLESS（2023 ver.）』『1-800-hot-n-fun』『SPAGHETTI(feat.j-hope of BTS)』が1億回以上再生されている。

なお、LE SSERAFIMは年末に向けて韓国・日本。アメリカを舞台にグローバルな活動を展開する。12月19日に「2025 KBS歌謡祭 GLOBAL FESTIVAL」、25日に「2025 SBS歌謡大典」に出演し、28日には日本最大級の年末フェス「COUNTDOWN JAPAN 25/26」に唯一のK-POPガールズグループとして参加。さらに31日には、アメリカ最大の年越し番組「Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2026」に出演する。LE SSERAFIMは、今年この番組に出演する唯一のK-POPグループであり、圧倒的な人気がうかがえる。

◇LE SSERAFIMとは？

BTSらを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

