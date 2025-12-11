ハローキティたちと一緒に“マツケンサンバ”を踊れる！サンリオピューロランドで松平健コラボイベントが開催 | RBB TODAY

サンリオピューロランドは、2025年12月26日から2026年1月13日まで年末年始イベント「New Year Festival Viva 2026」を開催する。2026年の干支「午」にちなみ、「今年もきっとウマくいく!」をキャッチコピーに、和装のキャラクターたちがお正月ムードを盛り上げる。

マツケン×ハローキティがピューロランドで初コラボレーション！© 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオⒸSanki Promotion Co.,Ltd. All Rights Reserverd

今回は俳優の松平健とのスペシャルコラボレーションを実施する。メインイベント「2026年もウマくいく!ニューイヤーステージ」では、新年を祝い「マツケンサンバⅡ」をハローキティたちと一緒に歌って踊る。ステージの他にも「マツケン×ハローキティフォトスポット」やコラボ限定グッズとフードを販売する。イベント中の松平健の出演はない。

ここでしか楽しめない！マツケン×ハローキティの期間限定グッズとフードを販売© 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオⒸSanki Promotion Co.,Ltd. All Rights Reserverd

イベント期間終了後の2026年2月1日には、1日だけのスペシャルコンテンツを開催。松平健本人が新作パレード「The Quest of Wonders Parade」の終了後に登場する予定だ。新パレード終了後にスペシャルゲストが登場するのは今回が初めてとなる。

ハート形うちわ（全2種） 990円 © 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオⒸSanki Promotion Co.,Ltd. All Rights Reserverd

マツケンサンバ×ハローキティ 夢のアミーゴスイーツ 1,100円©Sanki © '26 SANRIO© 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオⒸSanki Promotion Co.,Ltd. All Rights Reserverd

また、着物姿のサンリオキャラクターたちに会えるグリーティングも実施する。「スペシャルグリーティング」や、新年を記念した色紙に開運を祈願してキャラクターに判子を押してもらえる「一押入魂グリーティング」を用意している。

アクリルスタンド（全2種）1,540円© 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオⒸSanki Promotion Co.,Ltd. All Rights Reserverd

さらに、イベント限定のオリジナルグッズやフードも販売する。2026年の干支「午」にちなんだイベントビジュアルを使ったクリアファイル、パタパタメモが登場する。1月1日からは、イベント期間限定の「2026シナモロールのスフレロールケーキ」を用意する。