藤田ニコル、着物姿で雰囲気がらり！「素敵」「大和撫子」 | RBB TODAY

タレントの藤田ニコルが6日、自身のインスタグラムを更新。今年7月に一般男性との結婚を発表したタレントの藤井サチの結婚式で着た和服姿を公開した。

この日、藤田は「友人の結婚式に」というコメントとともに、薄ピンク色の上品な着物姿を披露。投稿では、和服姿で古畑星夏と並んだ2ショットや、緑豊かな歩道を歩く姿など、気品にあふれたショットを複数枚掲載した。

この投稿に、藤井からは「来てくれて本当ありがとう 2人ともお着物むっちゃ可愛かった」とのリプライが寄せられた。ファンからは藤田の着物姿について「やばい！！お着物とにこるんめっちゃ似合ってて素敵」「とってもお着物素敵」「大和撫子ニコルぅ お、お美しい」といった声が寄せられている。

※藤井サチの結婚式で着た藤田ニコルの着物姿（藤田ニコルの公式インスタグラムより）