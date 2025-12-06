4年間で40億ウォンを寄付…“TWICEの生みの親”J.Y. Park、今年も韓国内外の病児に10億ウォンを支援 | RBB TODAY

ガールズグループTWICEやNiziUなどが所属するJYPエンターテインメントの設立者であり、歌手としても活動するJ.Y. Park（パク・ジニョン）が、今年も韓国内外の恵まれない病児のために10億ウォン（約1億円）を寄付した。

J.Y. Parkは2022年から2025年までの4年間で計40億ウォン（約4億円）を個人で寄付しており、国民から受けた愛を社会に還元する、まさに“真の社会貢献”を実践している。

今回寄付した10億ウォンは、高額な手術費や治療費に苦しむ韓国および海外の小児患者を支援するためのもの。寄付金は加川大学ギル病院、建陽大学病院、ソウル大学病院小児病院に各2億ウォン（約2000万円）、ワールドビジョンに4億ウォン（約4000万円）ずつ伝達され、支援を必要とする子どもたちの治療に使われる予定だ。

ワールドビジョンを通じた寄付金は、メキシコやブラジルの患児の治療費支援のほか、最近洪水や土砂災害で甚大な被害を受けたタイ、インドネシア、スリランカなどアジア各国の復旧活動や児童支援にも使われる計画だ。

30年以上にわたり音楽界の第一線で活躍してきたJ.Y. Parkは、真心のこもった継続的な寄付活動で、韓国に“分かち合い”の文化を広めてきた。彼が代表を務めるJYPもまた、今年「EDM治療費支援事業」を通じて17億1400万ウォン（約1億8000万円）を寄付し、多くの子どもの命を救った。2020年からの累計寄付額は79億2000万ウォン（約8億円）に達し、これまでに国内外3000人以上の子どもたちを支援してきた。

12月4日には、ソウルのJYP本社で「国内外の小児患者支援」を目的とした10億ウォン寄付金の伝達式が開催された。J.Y. Parkをはじめ、加川大学ギル病院のキム・ウギョン院長、建陽大学病院のキム・チョルジュン企画調整室長、ソウル大学病院のチェ・ウンファ小児病院長、ワールドビジョンのナ・ユンチョル事業部門長などが出席し、寄付の意義を共有した。

J.Y. Parkは「世界を変えるほどの無限の可能性を持つすべての子どもたちが、思いきり夢を描き、健康に成長できるよう、しっかり治療していただきたい。そして寄付金が本当に必要なところに届くことを願っている」と語った。

さらに「私には6歳と5歳の娘がいる。治療を受ける子どもたちに会うと、娘たちと同じきらきらした瞳をしていて、胸が締めつけられる。これからも私個人はもちろん、JYP、そして所属アーティスト全員が分かち合いを続けていく。寄付文化が広がり、困っている子どもたちの力になれるよう、寄付金が透明に使われることを願っている」と思いを伝えた。

J.Y. ParkとJYPは、今年の年末を温かく彩っている。2002年にはサムスンソウル病院で年末チャリティーライブを開催し、小児病棟の患者に希望を届けたことをきっかけに、2019年にはCSR（企業の社会的責任）活動を体系化。 “EDM（Every Dream Matters!：すべての夢は大切）”のスローガンの下、経済的に困難な子どもたちの治療費を支援する「EDM治療費支援事業」、難病を抱える子どもたちの心を支え希望を与える「EDM願い叶えプロジェクト」、健康的な生活環境をつくる「Love Earth」など、多様な社会貢献活動を展開している。

これらの活動内容は、J.Y. Park自身が1年間のEDM活動を紹介する動画コンテンツ「2025 JYP EDM DAY」で公開予定だ。動画は12月15日14時にJYP公式YouTubeチャンネルで配信される。

