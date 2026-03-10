ENHYPENからヒスンが脱退、6人体制に【全文】 | RBB TODAY

ENHYPENからヒスンが脱退すると発表された。

3月9日、ENHYPENの所属事務所BELIFT LABは公式SNSを通じて、ヒスンの脱退を報告。

理由としては、メンバーそれぞれが描く未来と、チームの方向性について深く話し合った際、ヒスンが追求する音楽的志向が明確であることを確認し、これを尊重することに至ったという。ヒスンの脱退により、ENHYPENは今後、6人体制での活動となる。

（写真提供＝BELIFT LAB）ヒスン

BELIFT LABの発表全文は以下の通り。

◇

こんにちは。

BELIFT LABです。

日頃よりENHYPENを応援してくださっているENGENEの皆様に心より感謝申し上げますとともに、今後のENHYPENの活動体制についてご案内いたします。

当社は、ENHYPENが今後進むべき方向性と次の目標について熟慮し、議論を重ねてまいりました。メンバーそれぞれが描く未来と、チームの方向性について深く話し合い、その過程でHEESEUNGが追求する音楽的志向が明確であることを確認し、これを尊重することに決定いたしました。

これに伴い、HEESEUNGはENHYPENから独立し、ENHYPENは今後の公式スケジュールより6人体制で活動を継続する予定です。

短い文章ですべての過程を十分にご説明することは難しいですが、長い時間をかけて熟慮を重ねた上での決定であることをお伝えしたく存じます。ファンの皆様すべてが同じ気持ちで受け入れることが難しいお知らせであるかもしれないことも承知しております。それでも、この決定がENHYPENとHEESEUNGの未来のための選択であることを、ご理解いただけますようお願い申し上げます。

ENHYPENは、ENGENEの皆様に変わらぬステージとエネルギーをお届けするために最善を尽くしてまいります。また、HEESEUNGはBELIFT LABの所属アーティストとして、ソロアルバムを通じて皆様にお目にかかる予定です。

新たな挑戦を始めるENHYPENとHEESEUNGへ、ENGENEの皆様の温かいご声援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

◇ヒスン プロフィール

2001年10月15日生まれ。本名イ・ヒスン。高校生のときにBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、一時はTOMORROW X TOGETHER（以下、TXT）のデビュー候補生に選ばれたことも。TXTとしてのデビューは逃したが、オーディションプログラム『I-LAND』を通じてENHYPENのメンバーとなった。『I-LAND』出演当時に見せたストイックなイメージから一転、デビュー後は天然な一面も発覚し、その人気に拍車をかけた。2026年3月10日にグループから脱退。

