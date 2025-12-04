1990年代前半の店舗やパッケージを完全再現！マクドナルド、新CMを9日より放映開始 | RBB TODAY

日本マクドナルドは、堺雅人が出演する新TVCM「ダブルチーズバーガー『青春を取り戻すバーガー』篇」を12月9日から放映する。

同CMは、通称「ダブチ」として親しまれる「ダブルチーズバーガー」の魅力を伝える内容だ。堺がスーツ姿で全力疾走し、マクドナルド店舗で「青春を取り戻すバーガーください」と注文。30年ぶりのバンド再結成を迎える日、昔の仲間とダブチで乾杯し、ライブハウスで熱狂的に演奏する様子が描かれる。

CM内では、1990年代前半の店舗内装やパッケージデザインを完全再現。ロックバンド・怒髪天の大人気楽曲「オトナノススメ」をCMソングに起用し、「オトナはサイコー!」という印象的な歌詞で"FOREVER YOUNG"というメッセージを伝える。

ダブルチーズバーガーは、つなぎの入っていないジューシーな100%ビーフパティ2枚と、コクのある旨みが特長のチェダーチーズを2枚交互に重ねたバーガーで、1983年に初登場以来、常に人気上位に入るマクドナルドの人気メニューだ。

店頭価格は450円から、バリューセットは700円から、ひるまックは640円。全国のマクドナルド店舗でレギュラー販売中だ。なお、怒髪天「オトナノススメ」のレコーディング風景を収めたメイキングムービーが12月15日にマクドナルド公式SNSにて公開される。

※ダブルチーズバーガー「青春を取り戻すバーガー」篇 30秒