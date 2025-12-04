橋本マナミ、イブに開催の「さびしんぼうの会」で夫との出会い | RBB TODAY

タレントの橋本マナミが4日、フジテレビ系『ぽかぽか』に出演し、医師である夫との出会いについて語った。

2019年に一般男性との結婚を発表した橋本。番組で結婚までの経緯を聞かれると、「30歳の頃から3年ぐらい婚活を始めた」と告白。出会いのきっかけは、毎年クリスマス・イブに開催していた「さびしんぼうの会」だったという。

この会について橋本は「毎年独身の男女、同級生とか集まってやっていた」と説明。そこに「たまたま居合わせた新メンバーの男子が夫で」と、偶然の出会いだったことを明かした。夫を見た瞬間に「ビビって（来た）」と直感したという橋本は、「外見もタイプだったし、東京っぽくない田舎っぽさ、素朴な感じが良かった」と惹かれた理由を語ったが、一方で相手が医師であることから慎重になった面もあったそうだ。

橋本は「お医者さんていくらでも嘘つけるじゃないですか」と笑いながら語ると、夫の名前を検索したり、SNSをチェックしたりしていたと告白。その理由について、「Facebookで例えば私のお友達と繋がっていて、すごい派手系な人なら『類は友を呼ぶ』からやめようかな（と思っていた）」と、かなり警戒していたという。

しかし、実際に調べたところ「Facebookに共通の友達が一人しかいなかったんですよ。（その友人が）すごい真面目な方で」と、安心できる人物だと判明。「そういうのもすごい調べました」と、堅実な一面をのぞかせていた。