 橋本マナミ、イブに開催の「さびしんぼうの会」で夫との出会い | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

橋本マナミ、イブに開催の「さびしんぼうの会」で夫との出会い

エンタメ その他
注目記事
橋本マナミ【撮影：浜瀬将樹】
  • 橋本マナミ【撮影：浜瀬将樹】

　タレントの橋本マナミが4日、フジテレビ系『ぽかぽか』に出演し、医師である夫との出会いについて語った。




(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　2019年に一般男性との結婚を発表した橋本。番組で結婚までの経緯を聞かれると、「30歳の頃から3年ぐらい婚活を始めた」と告白。出会いのきっかけは、毎年クリスマス・イブに開催していた「さびしんぼうの会」だったという。

　この会について橋本は「毎年独身の男女、同級生とか集まってやっていた」と説明。そこに「たまたま居合わせた新メンバーの男子が夫で」と、偶然の出会いだったことを明かした。夫を見た瞬間に「ビビって（来た）」と直感したという橋本は、「外見もタイプだったし、東京っぽくない田舎っぽさ、素朴な感じが良かった」と惹かれた理由を語ったが、一方で相手が医師であることから慎重になった面もあったそうだ。

　橋本は「お医者さんていくらでも嘘つけるじゃないですか」と笑いながら語ると、夫の名前を検索したり、SNSをチェックしたりしていたと告白。その理由について、「Facebookで例えば私のお友達と繋がっていて、すごい派手系な人なら『類は友を呼ぶ』からやめようかな（と思っていた）」と、かなり警戒していたという。

　しかし、実際に調べたところ「Facebookに共通の友達が一人しかいなかったんですよ。（その友人が）すごい真面目な方で」と、安心できる人物だと判明。「そういうのもすごい調べました」と、堅実な一面をのぞかせていた。


「最高の思い出ができました」橋本マナミ、結婚4年目にして挙式 | RBB TODAY
画像
女優・橋本マナミが12日までに、Instagram（インスタグラム）を連日更新。結婚から4年、ようやく挙式したことを報告した。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/08/14/211651.html続きを読む »

橋本マナミ、40歳のすっぴんが「美人すぎる」と注目の的に | RBB TODAY
画像
橋本マナミが19日、自身のインスタグラムを更新。そこですっぴんを披露し、ネット上で注目を集めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/09/19/223177.html続きを読む »
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top