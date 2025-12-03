日本公演も決定！i-dle、4度目のワールドツアー「Syncopation」開催へ　来年2月ソウルで幕開け | RBB TODAY

i-dleが2026年にワールドツアーを開催する。

所属事務所CUBE ENTERTAINMENTは12月3日、公式SNSチャンネルを通じて「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]」のティザーポスターを公開し、ワールドツアー開催を知らせた。

i-dleは、2022年の初ワールドツアー「JUST ME ( )I-DLE」、2023年の「I am FREE-TY」、2024年の「iDOL」に続き、4度目となるワールドツアーに突入する。

（写真提供 = CUBE ENTERTAINMENT）

公開されたティザーポスターには、開催都市のリストとともに、歪んだ質感で表現されたツアータイトル「Syncopation」が収められており、視線を引きつけた。「Syncopation」は弱拍にアクセントを置くことでリズムに変化と緊張感を与える技法のことで、今回のワールドツアーが固定観念にとらわれず、予想を覆すi-dleならではのリズムとエネルギーを届ける旅になることを意味している。

i-dleは来年2月21日・22日にソウル・KSPO DOMEで初公演を行い、待望のワールドツアーをスタートさせる。

その後、3月7日に台北、3月21日にバンコク、5月27日にメルボルン、5月30日にシドニー、6月13日にシンガポール、6月20日・21日に横浜、6月27日・28日に香港で公演を開催。追加都市および公演日程は後日公開される予定だ。

今年10月には、さいたまスーパーアリーナとGLION ARENA KOBEで初の日本アリーナツアーを成功裏に終えたi-dleは、来年6月の横浜公演を通して、グローバルツアーの熱気をさらに高めていく。

なお、i-dleは11月28日に開催された「2025 MAMA AWARDS」に出演し、迫力あるライブパフォーマンスを披露。「FANS' CHOICE」賞を受賞し、改めて世界的な影響力を証明した。

◇i-dle プロフィール

2018年5月2日に1stミニアルバム『I am』を通じて、CUBEエンターテインメントからデビューした5人組ガールズグループ。独自性とセンセーショナルなコンセプトで話題を集め、デビューから20日で音楽番組1位、音源チャート上位圏を記録し、新人賞7冠に輝く“モンスター新人”と呼ばれた。2022年10月にリリースした『Nxde』では、わいせつな視線を強烈に皮肉り、マリリン・モンローやバンクシーへのオマージュを取り入れたミュージックビデオが注目の的に。2023年5月のヒット曲『Queencard』を通じて、人気ガールズグループとしての確固たる地位を築いた。2025年5月1日、グループ名を(G)I-DLEから「i-dle」に改名。

