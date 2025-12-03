「ほとんど文学だ」BTS・RMが思わず“釣られた”スパムメッセージとは？ 繊細で感性的な語り口 | RBB TODAY

BTSのリーダーRMが、思わず“心を動かされてしまった”スパムメッセージを公開した。

RMは12月2日、自身のインスタグラムに「最近のスパムメッセージはほとんど文学だ」とコメントをつけ、スパムメッセージを紹介した。

公開されたスパムメッセージは、「無理なく軽いランニングから始めてみます」という文で始まる。

続けて「12月のあいだ、温かい幸せと明るい笑顔がいつも共にありますように」「やわらかな震えのように広がる慰めに、止まっていた心臓が再びリズムを取り戻します」などと、繊細で感性的な語り口が印象的だ。

RMは「僕がランニング好きなことを知っているのか、プレビューの文句に毎回ときめいて、また引っかかってしまう」と書き、笑いを誘った。

（写真＝OSEN、RM Instagram）RMが公開したスパムメッセージ

なお、RMが所属するBTSは来春の新アルバム発売とともに、大規模ワールドツアーを予告している。最近、ファンプラットフォーム「Weverse」にメンバー全員で作業する様子や、それぞれの近況を共有しており、新譜への期待が高まっている。

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派。BTSメンバーで最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクは「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。JUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。2023年12月に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

■【写真】BTS・RM、両親＆妹との“顔出し”家族写真を公開！

■【写真】BTS・RM、日本人アーティストとツーショット！“満面の笑み”

■【写真】BTS・RM、家族と京都旅行を満喫！“スタイル抜群の家族SHOT”