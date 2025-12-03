伝説のすた丼屋、クリスマス特別メニュー“モンスター丼”を販売！ニンニク・背脂・肉マシマシマシな一杯 | RBB TODAY

伝説のすた丼屋は、12月1日から25日までの25日間限定でクリスマス特別メニュー「クリスマスモンスター丼」を全国の店舗で販売する。

同メニューは、茶碗約3杯分の大盛りご飯に、並盛の2倍の「すたみな焼き」、雪に見立てた「背脂」と「ニンニク」、「チャーシュー」、すた丼に使用しているすたダレで味付けした「キャベツ」、「もやし」、新たなトッピングとして登場した「明太ポテサラ」と「フライドニンニクラー油」、仕上げに「チーズ」を盛り付けた、総カロリー約2200kcalのインスパイア系モンスター級丼ぶりだ。

『クリスマスモンスター丼』 2,290円（税込）

すた丼屋ならではのニンニクのパンチが効いた秘伝のニンニク醤油ダレとインスパイア系のスタイルが融合した、豪快で贅沢な一杯に仕上げられている。

クリスマスモンスター油そばは麺2玉まで増量無料のため、ニンニクのパンチが効いた肉と具材、小麦の風味香る全粒粉麺をボリューム感満載で楽しめる。

『クリスマスモンスター油そば』 2,290円（税込）

価格は丼、油そばともに2290円(税込)。クリスマスモンスター丼/油そばは、テイクアウト可能で自宅でも楽しめる。チーズ・フライドニンニクラー油・明太ポテサラ・チャーシュー・背脂・もやし・キャベツ・ニンニクを詰め合わせたキットと並盛の約2倍の肉を盛り付けた「すた丼肉増量」がセットで提供される。

販売期間は2025年12月1日から25日まで。販売店舗は「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」全国各店舗。一部店舗、デリバリー専門店を除く。