そんな見せて大丈夫？“韓国で最も美しい女優”似の29歳ゴルファー、美背中丸見せの大胆ドレスSHOT【PHOTO】 | RBB TODAY

そんな見せて大丈夫？“韓国で最も美しい女優”似の29歳ゴルファー、美背中丸見せの大胆ドレスSHOT【PHOTO】

“韓国に最も美しい女優”に似たビジュアルで注目を集める韓国女子ゴルファー、パク・キョルの大胆なドレス姿が話題だ。

パク・キョルは最近、自身のインスタグラムを更新。

黒のハートの絵文字とともに、11月28日に行われた韓国女子プロゴルフ（KLPGA）ツアーの年間表彰式に参加した際の写真を数枚投稿した。

公開された写真には、黒のホルターネックドレスに身を包んだパク・キョルがカメラににこやかなスマイルを見せている。

“韓国に最も美しい女優”にそっくりとされるだけあって、モデルと見紛うような整ったビジュアルはさることながら、何より目が行くのは大胆に露出した美背中。普段のプレー中には見られないラグジュアリーな雰囲気を醸し出し、多くのファンを釘付けにさせていた。

この投稿に、ファンからは「シンデレラみたい…」「今年の女神賞！」「アナウンサーもできますね」「完成された美貌だ」などのコメントが寄せらていた。

パク・キョル
（写真＝パク・キョルInstagram）

パク・キョルは1996年1月9日生まれの29歳。2014年の仁川アジア大会の女子ゴルフ個人戦で金メダルを獲得すると、同年にKLPGAに入会しプロデビュー。2018年10月の「SKネットワークス・ソウル経済レディースクラシック」で初優勝を飾った。2016年から5年連続でKLPGA広報モデルに選ばれたこともあり、ファンの間では“韓国で最も美しい女優”キム・テヒにそっくりとも言われている。身長167cm。

《スポーツソウル日本版》

