にこスマ、2025年10月の中古スマホ販売数ランキングを発表！iPhone SE（第3世代）が5ヶ月連続1位、iPhone 13が過去最高タイの2位に | RBB TODAY

中古スマートフォンの個人向け販売・買取サービス「にこスマ」を運営する株式会社Belongは、2025年10月の中古スマホ販売数・買取数ランキングを発表した。

【にこスマ 中古スマホ販売数ランキング（2025年10月）】

順位／機種（ストレージ容量）／平均販売単価（税込）／新品発売時価格（税込）

1位／iPhone SE (第 3 世代)（64GB）／32,154円／57,800円

2位／iPhone 13（128GB）／63,701円／98,800円

3位／iPhone SE (第 3 世代)（128GB）／34,406円／63,800円

4位／iPhone SE (第 2 世代)（64GB）／21,578円／49,280円

5位／iPhone 13 mini（128GB）／53,786円／86,800円

6位／iPhone 14（128GB）／75,663円／119,800円

7位／iPhone 12（64GB）／38,883円／94,380円

8位／arrows Be4 Plus（64GB）／7,362円／21,780円

9位／iPhone 12（128GB）／42,724円／99,880円

10位／Pixel 7a（128GB）／42,159円／62,700円

※対象期間：2025年10月1日～2025年10月31日

※価格は全て税込み

9月に「iPhone 17」シリーズが発表されて以来、iPhone SE（第3世代）とiPhone 13シリーズの取引数が多い状態が続いている。 2025年10月の販売数ランキングでは、iPhone SE（第3世代）（64GB）が5か月連続で1位にランクインした。平均販売単価は32,154円で、前月から353円の上昇が見られた。また、iPhone 13（128GB）が過去最高タイとなる2位に浮上。iPhone 13 mini（128GB）も前月からさらに順位を上げ、5位にランクインしている。

にこスマ 2025年10⽉スマホ買取数ランキング

【にこスマ スマホ買取数ランキング（2025年10月）】

順位／機種（ストレージ容量）

1位／iPhone SE (第 2 世代)（64GB）

2位／iPhone SE (第 2 世代)（128GB）

3位／Pixel 6a（128GB）

4位／iPhone SE (第 3 世代)（64GB）

5位／iPhone 12（64GB）

6位／iPhone 8（64GB）

7位／iPhone 11（64GB）

8位／iPhone 13（128GB）

9位／iPhone 13 mini（128GB）

10位／iPhone XR（64GB）

※対象期間：2025年10月1日～2025年10月31日

買取数ランキングでは、iPhone SE（第2世代）（64GB）が2か月連続で1位にランクインした。機種ごとの合計取引数で見ると、iPhone 12がiPhone SE（第2世代）に次いで2位にランクインしており、販売数ランキングと比較すると、1世代ほど前の機種の取引数が多い傾向にある。同社では、引き続き顧客のニーズに柔軟に応えられるよう、販売・買取の双方からサービスの充実に努めるとしている。