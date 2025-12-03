アイドルらしからぬ“大胆露出”… i-dle・ウギ、みぞおちまで開いたドレス姿にファン騒然「気絶する」【PHOTO】 | RBB TODAY

i-dleのウギが、大胆な姿で視線を奪った。

ウギは12月2日、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真には、身体のラインが際立つブラックのコルセットドレスを着用したウギの姿が収められている。みぞおち近くまで深く開いた大胆なデザインで、妖艶な魅力を放っている。

さらに、花々が咲き乱れるセットの中で見せた、スラリと伸びる美脚、しなやかな肩のライン、そして赤いリップと漆黒のヘアは、まるで漫画キャラクターのようなビジュアルで、見る者の視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「めっちゃ綺麗…」「美しさで殺す気？」「気絶する」「色気やばい」といった熱い反応が寄せられている。

（写真＝ウギInstagram）

なお、ウギが所属するi-dleは、11月28日に香港・カイタックスタジアムで開催された「2025 MAMA AWARDS」で「FANS' CHOICE FEMALE TOP 10」を受賞した。

◇ウギ プロフィール

1999年9月23日生まれ。本名はソン・ユチ。2016年、北京で開催されたCUBE公開オーディションを通じて入社し、2018年に(G)I-DLEのメンバーとしてデビュー。愛らしい犬顔が特徴で、デビュー当時は“イプトク妖精”（アイドルに興味がなくても推さざるをえない魅力を持つアイドルのこと）と呼ばれ、2021年版の「世界で最も美しい顔100人」で22位にランクインされた経歴を持つ。そんな可愛らしい顔とは裏腹に、スタイルの良さが際立つメンバーの一人だ。中国人メンバーだが韓国語も得意で発音も良く、韓国人と間違われるほどの実力を持つ。

■【写真】露出度高すぎない？ウギのざっくり衣装

■【写真】見えそうで危うい…ウギ、ギリギリSHOT

■【写真】「沼落ち確定」ウギ、露出多めの“大胆衣装”