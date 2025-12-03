ミニ丈ワンピで美脚全開…“びしょ濡れフェスの女神”クォン・ウンビ、艶やかな魅力「美しすぎる」【PHOTO】 | RBB TODAY

歌手クォン・ウンビが、艶やかな魅力でファンを虜にした。

クォン・ウンビは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

公開された写真には、白のミニワンピースにファージャケットを羽織り、清楚な魅力を放つクォン・ウンビの姿が収められている。ミニ丈のスカートからスラリと伸びる美脚が目を引き、艶やかなスタイリングとビジュアルが一層存在感を際立たせている。

この投稿を見たファンからは「冬でも女神とは…」「美しすぎる」「クリスマスツリーより輝いてる」「お姫様みたい」といったコメントが寄せられている。

（写真＝クォン・ウンビInstagram）

なお、クォン・ウンビは12月11日にシンガポール、12月13日にマレーシア・クアラルンプールでソロコンサート「THE RED」を開催する予定だ。

◇クォン・ウンビ プロフィール

1995年9月27日生まれ。2018年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。2014年に一度ガールズグループYe-Aのメンバーとして芸能活動を行っており、当時の芸名はカジュ。IZ*ONEではリーダーを務めた。端正な顔立ちでクールな印象を与える一方で、ネット上では「天然」や「ポンコツリーダー」と呼ばれたことも。IZ*ONE解散後、2021年8月に1stミニアルバム『OPEN』でソロデビューを果たした。

■【写真】クォン・ウンビ、大胆胸元衣装で“びしょ濡れフェス”に参戦！

■【写真】服着てる？クォン・ウンビ、2度見必至のヌーディーコーデ

■【写真】“下着姿”のクォン・ウンビ、ボリューム感あるメリハリ