【Amazonブラックフライデー】PS5本体＆人気ソフトセットがお買い得！「龍が如く8」や「みんなのGOLF WORLD」などがラインナップ | RBB TODAY

Amazonがブラックフライデーセールの一環として、PlayStation商品の特価販売を実施する。セール期間は2025年11月21日午前0時から12月1日午後11時59分まで。上限数量に達し次第販売終了となる。今回のセールではPlayStation 5 デジタル・エディション（日本語専用モデル）とディスクドライブ、人気ソフトを組み合わせた複数のセット商品がラインナップされている。

※「PlayStation商品がお買い得」サイト

https://amzn.to/48aYrHF

セット商品には「デジモンストーリー タイムストレンジャー」「みんなのGOLF WORLD」「Clair Obscur: Expedition 33」「メタファー：リファンタジオ アトラスブランド35thアニバーサリーエディション」「ペルソナ3 リロード」「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」「真・女神転生V Vengeance」「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」「龍が如く8」「龍が如く7外伝 名を消した男」「ユニコーンオーバーロード」「ソニックレーシング クロスワールド」「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」「アストロボット」「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」「グランツーリスモ7」「Stellar Blade」「Rise of the Ronin Z version」がラインナップ。

価格はセット内容によって異なり「龍が如く8」とのセットが7万489円（税込）、「みんなのGOLF WORLD」とのセットが7万2,390円、「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」とのセットが7万3,480円などとなっている。

また、PlayStation VR2関連商品も対象となっており、PlayStation 5デジタル・エディションとPlayStation VR2「Horizon Call of the Mountain」同梱版のセット（価格：12万1,980円）、PlayStation 5とPlayStation VR2「Horizon Call of the Mountain」同梱版のセット（価格：14万6,860）、PlayStation 5 ProとPlayStation VR2「Horizon Call of the Mountain」同梱版のセット（18万6,848円）がラインナップされている。

さらに、プレイステーションストアチケット1万5,000円と1,100円のセット商品では、合計1万6100円分のチケット購入時にレジにて1100円の割引が適用されるキャンペーンも実施される。

※リンクはアフィリエイトリンクになってます