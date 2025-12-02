NCT・aespa・RIIZEら出演！「SMTOWN LIVE」、来年2月にタイ・バンコクでフィナーレ公演開催へ | RBB TODAY

SMエンターテインメント（以下、SM）のグローバル公演ブランド「SMTOWN LIVE」が、2026年、タイ・バンコクでグローバルツアーのフィナーレを飾る。

「SMTOWN LIVE 2025-26 [THE CULTURE, THE FUTURE] in BANGKOK」は、2026年2月14日、バンコクのラチャマンガラ国立競技場で開催される。

バンコクで「SMTOWN LIVE」が行われるのは、2012年11月の「SMTOWN Live World Tour III in BANGKOK」以来、約13年ぶり。タイの“ピンクブラッド（SMファン）”からは早くも高い注目が寄せられている。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

今回の公演は、タイ最大規模のスタジアムで行われ、少女時代・ヒョヨン、SHINee（キー、ミンホ）、EXO、Red Velvet（アイリーン、スルギ、ジョイ）、NCT 127、NCT DREAM、WayV、aespa、RIIZE、NCT WISH、Hearts 2 Hearts、SeungHan & Soul、SMTR25など、SM所属アーティストが多数出演。“SMTOWN LIVEでしか見られない”特別なステージが披露される予定だ。

また、今年1月のソウル公演を皮切りに、メキシコシティ、ロサンゼルス、ロンドン、東京で成功を収めてきたSM創立30周年記念グローバルツアーは、2026年1月31日・2月1日の福岡公演を経て、創立記念日である2月14日のバンコク公演でフィナーレを迎える。

なお「SMTOWN LIVE」はこれまで、世界の主要都市で成功裏に開催されてきた。「韓国単一ブランド公演として初のフランス・パリ公演」「アジアのアーティストとして初のニューヨーク・マディソン・スクエア・ガーデン公演」「海外アーティストとして初の北京オリンピック主競技場公演」「ドバイで初となる大規模K-POP公演」など、多くの話題を生み、“No.1グローバル公演ブランド”としての地位を確固たるものにしている。

（記事提供＝OSEN）

