TWICE・Stray Kidsを生んだJYPエンタ、最後の「練習生公開オーディション」開催決定！ | RBB TODAY

JYPエンターテインメント（以下、JYP）が、練習生公開オーディションを開催する。

JYPは、来たる2026年に「JYP練習生公開採用20期オーディション」（以下「公開採用20期オーディション」）を実施し、K-POPの未来を担う次世代の主役を選抜する。

JYP公開採用オーディションは、2PMのウヨン、TWICEのナヨンとジョンヨン、Stray Kidsのスンミン、NiziUのマコ、Xdinary Heroesのジョンス、KickFlipのケフンなど、数多くのグローバルアーティストを輩出してきたJYPを代表するオーディションだ。

（写真＝JYPエンターテインメント）

約20年間にわたり新人発掘の中心的役割を果たしてきたJYP練習生公開オーディションは、2026年の20期を最後に幕を閉じる予定で、例年以上の高い関心と応募が予想されている。JYPは今後、グローバルオーディションなど多様な形式で新人発掘を続けていく方針だ。

今回の20期オーディションは、2026年1月17日に光州（クァンジュ）・サンチョン青少年文化の家での開催を皮切りに、18日に大田（テジョン）・DCC大田コンベンションセンター、24日に釜山（プサン）水営（スヨン）区青少年文化の家、25日に大邱（テグ）・青少年コムジラク発電所で実施され、1月31日・2月1日の2日間、ソウル・中区青少年修練館で行われるソウルオーディションをもって、韓国5都市での審査を締めくくる。最終合格者にはJYP練習生として活動する機会が与えられる。

応募受付は12月1日より開始され、各地域オーディション開催日の前日23時59分までJYP公式オーディションサイトにて申請可能。対象は2008年以降・2016年以前生まれの応募者で、ボーカル・ラップ・ダンス・モデル・演技の5部門から最も自信のある1つを選んで参加できる。

なお、公開採用第20期オーディションについての詳細は、JYPオーディション公式サイトおよびJYPキャスティングチームのSNSで公開される。

（記事提供＝OSEN）

